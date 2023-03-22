北京涉干預加國大選｜杜魯多向反對派妥協　允幕僚長赴國會作證

中國被指企圖干預加拿大最近兩屆大選，面對加拿大反對派的持續施壓，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）的辦公室3月21日表示，同意允許其幕僚長特爾福德（Katie Telford）在國會委員會面前作證。



為調查中國涉嫌干預加拿大大選，加拿大的最大反對黨保守黨的領袖博勵治（Pierre Poilievre）多次呼籲，應讓特爾福德向調查事件的國會委員會作證，但杜魯多一直拒絕。不過，隨著支持杜魯多政府的新民主黨也於21日表明，支持保守黨要求特爾福德作證後，杜魯多同日妥協，稱為使議會發揮作用，特爾福德同意出庭。據指出，特爾福德所以被要求作證，是源於媒體指她掌握具體干涉內容。

特魯多之前稱，中國試圖干預2019年和2021年的大選投票，但沒有影響結果。 他上星期委任了前總督約翰斯頓（David Johnston）為特別調查員，並在21日發聲明稱，現年81歲的約翰斯頓將獲得相關機密或非機密文件的瀏覽權限，定期向杜魯多提交報告。 這些報告將與反對黨領導人分享，之後向加拿大國民公開。聲明指出，預計調查將在10月31日前完成。

加拿大指控北京企圖干預大選，令兩國之間本已緊張的外交關係變得更加複雜。針對加國的指控，中國外交部長秦剛曾批評為子虛烏有、無稽之談，中方堅決反對。