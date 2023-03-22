日揆岸田文雄訪問烏克蘭　澤連斯基：已邀中國參與和平方案

日本首相岸田文雄3月21日突然到訪烏克蘭，並在首都基輔（Kyiv）與總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會談，後者表示會以視像形式參與5月在日本廣島舉行的七國集團（G7）峰會。



日本放送協會（NHK）及路透社報道，岸田文雄1月與澤連斯基通話時，對方曾邀請他訪問烏克蘭，自己希望在5月G7峰會舉行前成事。

雙方在今次會面後舉行聯合記者會，岸田宣布透過北約（NATO）的基金提供3000萬美元，用於向烏克蘭供應沒有殺傷能力的裝備。

澤連斯基則表示，他接受岸田的邀請，以網上形式參加G7峰會。他同時提到，烏克蘭已經向中國提出加入烏克蘭的和平方案，目前正等待北京方面的回應。而中國早前提出的十二點方案，基輔方面強調，俄軍必須全面撤出烏克蘭。

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共同社報道稱，岸田結束訪問印度的行程後未有如期返國，而是乘專機轉向波蘭，再經陸路前往烏克蘭首都基輔。政府事前未有公布任何消息，日本首相秘密外訪情況十分罕見。

圖為2023年3月21日，日本首相岸田文雄訪問烏克蘭期間，到訪曾發現大型亂葬崗的布查鎮。該處位於首都基輔市郊。相中岸田來到亂葬崗所在之處，獻上花圈並致哀。（Reuters）

在此次訪問次前，岸田文雄是迄今為止唯一尚未親自會見澤連斯基的七國集團國家首腦。日本也是七大工業國（G7）首腦中，最後一個有領袖訪問烏克蘭的國家。

日本《產經新聞》報道，岸田在俄烏開戰後已一直有意訪問基輔，但礙於安全問題未能成行。如2022年6月前往出席德國G7會議時，曾考慮經波蘭前往烏克蘭，但因外交日程緊迫關係未能成事。

日本首相在戰後未曾前往戰爭中的地區進行訪問，而因安全理由，此行未有事前經國會審議，亦未有對外公開，同類的秘密出訪對日本而言極為罕有。