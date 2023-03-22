美國限制「獲晶片補貼公司」在華增產　韓國：技術增值不受限

韓國貿易部說，美國為防止520億美元晶片資金被「引發安全擔憂的國家」得益，而設定的嚴格規則，將不會迫使取得美國資金的公司關閉在中國的工廠。



路透社報道，韓國貿易部星期三（3月22日）發表聲明說：「對於我們的公司在中國運營的生產設施，包括維修、局部擴建和技術升級等方面，依然可能進行。隨着技術升級，每片晶圓可切割的晶片數量會增加……產量可能會根據企業戰略而進一步擴大。」

另據韓聯社報道，三星電子和SK海力士等韓國晶片廠商，若依據美國晶片與科學法領取投資補貼，今後10年在華半導體產能將不得增長5%以上，但增產限制並不涉及技術增值。

美國商務部星期二說，為防止補貼用於損害美國安全活動的「護欄」條款細則，已經刊憲公布，並徵求公眾意見60天。

韓聯社稱，技術進步帶來的單位晶圓面積存儲容量的增加，不視為產能增長，這為在華韓企與中國本土友商競爭圖存留下出路。

但美國政府重申，禁止接受補貼企業與華為等中國企業進行聯合研究與試驗發展活動。

為避免中國間接受益，美國晶片與科學法規定，領取補貼的企業未來10年進行使其在中國等受關注國家的產能得以「實質性擴張」（material expansion）的重大交易時，必須全額退還補貼。細則將「實質性擴張」定義為產能的量化增長，界定「重大交易」的金額標準為10萬美元以上。

一旦交易超標，先進制程晶片的產能不得增長5%以上，傳統（legacy）製程晶片產能不得增長10%以上。細則對傳統晶片的範圍提供指導，包括28納米以下的邏輯晶片、18納米以下傳統動態隨機存取存儲器（DRAM）、128層以上的閃存晶片（NAND）。