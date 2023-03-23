美國法院駁回股東對阿里巴巴部份訴訟＋針對馬雲指控

美國法院駁回股東針對阿里巴巴的部份訴訟，同時也撤銷對阿里巴巴創始人馬雲的全部指控。



據路透社報道，美國曼哈頓聯邦法官丹尼爾斯（George Daniels）當地時間星期三（3月22日）說，由馬雲創建的阿里巴巴集團仍須面對圍繞反壟斷風險和排他性做法存在虛假陳述的指控，但已駁回對阿里巴巴旗下螞蟻集團首次公開募股（IPO）存在虛假陳述的指控。

丹尼爾斯在31頁的裁決書中說，馬雲所面對包括內線交易在內等所有指控也被撤銷。

股東指控阿里巴巴隱瞞螞蟻在IPO時存在的監管關切，過後中政府在2020年叫停螞蟻準備籌集370億美元（約2,904億港元）的上市計劃。股東也指責阿里巴巴要求電商只選擇一個平台開店，卻仍堅稱沒有違反《反壟斷法》和不公平競爭法規。

2021年4月，中國市場監管總局指控阿里巴巴集團違反《反壟斷法》，對該集團罰款182.28億元人民幣 （約209億港元）。

阿里巴巴被指濫用其境內網絡零售平台服務市場的支配地位，禁止或限制平台內商家到其他平台開店，限制市場競爭，侵害平台內商家合法權益和損害消費者利益。

阿里巴巴當時回應稱，「誠懇接受，堅決服從」有關處罰，「將強化依法經營，進一步加強合規體系建設，立足創新發展，更好履行社會責任」。

丹尼爾斯說，阿里巴巴股東對螞蟻提取出的訴訟缺乏依據，因為上市從未實現，股東也不曾買過或出售任何螞蟻股票。

他說，阿里巴巴股東可以仍堅稱沒有違反《反壟斷法》和不公平競爭法規，起訴阿里巴巴首席執行官張勇和阿里巴巴前首席財務官武衛。

阿里巴巴股東聲稱，阿里巴巴的誤導性言論引發股價下滑，令他們蒙受損失。上述股東在2020年7月9日至12月23日買進美國存託股份後蒙受損失。

本文獲《聯合早報》授權轉載

