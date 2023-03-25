中國菲律賓舉行南海問題雙邊會議　同意保持克制

中國外交部副部長孫衛東3月24日在馬尼拉同菲律賓副外長拉扎羅（Theresa Lazaro）共同主持召開中國—菲律賓南海問題雙邊磋商機制（BCM）第七次會議。中方指雙方就南海形勢和各自關切的涉海問題坦誠、深入地交換意見，同意保持克制，加強各部門各層級間的涉海對話溝通聯繫。



中國外交部指，這次會議是疫情以來中菲雙方首次舉行面對面BCM磋商，旨在落實兩國元首就涉海問題達成的重要共識。

外交部稱，雙方積極評價中菲關係發展，強調應加快落實兩國元首就涉海問題達成的重要共識，雙方就南海形勢和各自關切的涉海問題坦誠、深入地交換意見，同意保持克制，用好外交部門涉海聯絡熱線，健全完善涉海溝通對話機制，加強各部門各層級間的涉海對話溝通聯繫，通過友好協商妥善管控矛盾分歧，處理好海上緊急事態。

中方指，雙方一致同意要進一步發揮BCM機制的作用，繼續推進外交、防務、海警、油氣、漁業、海事、海上搜救、海洋科研與環保等各領域涉海務實合作，雙方強調應全面有效落實《南海各方行為宣言》，加快「南海行為準則」磋商進程，共同致力於維護南海的和平穩定。

外交部又指中菲兩國外交、國防、自然資源、生態環境、交通運輸、農業、能源、海警等部門代表出席會議，雙方達成十餘項共識和成果。