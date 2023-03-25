巴西總統顧問：不怕大灰狼　盧拉訪華將尋求中國半導體投資

巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）因病推遲一天訪問中國，半導體項目將是他此行的重中之重。在中美關係緊張之際，這個南美洲國家決定走外交平衡路線。



巴西一高級總統顧問3月24日向路透社披露，儘管美國試圖阻止，巴西仍將爭取中國的技術和投資，以協助巴西發展半導體產業。

盧拉的首席外交政策顧問、前外長阿莫林（Celso Amorim）表示，巴西無法承受在中美之間偏袒任何一方。他說，盧拉將尋求中國在促進巴西可持續發展和數碼經濟方面，與巴西利亞合作。

全球半導體目前短缺，但美國政府曾暗示，如果巴西與中國微電子產品生產有關聯，巴西希望生產半導體的計劃可能受影響。對此，阿莫林說：「我不會在意這些。如果美國願意，他們可以提出更大更好的條件，那我們就會選擇與他們合作。」

當被問及美國阻礙巴西和中國進行技術交易時，阿莫林說：「我們對中國的半導體工廠沒有偏好。但如果他們開出好的條件，我們沒有理由拒絕。我們不怕大灰狼。」

阿莫林在另一訪問中表示，巴西和中國準備就1988年啟動的中巴CBERS小型衛星計劃簽署協議，同時也會簽署通訊和微電子設備生產協議。

巴西總統府24日表示，確診感染輕度肺炎的盧拉「情況好了很多」，26日的訪華行程不變，盧拉原定於3月25日啟程，目前推遲了一天。不到兩個月前，盧拉曾到白宮與美國總統拜登（Joe Biden）進行會面。

盧拉將帶領一支大型代表團到中國，包括6名內閣部長、州長、立法者和240名商界領袖，其中超過三分之一來自農業領域。

CBERS是中國和巴西於1988年7月6日簽署的協議，旨為生產一系列地球觀測衛星而開展的技術合作項目。 1999年成功發射首顆衛星CBERS-1。截至今天已發射了4枚衛星，而最近的一枚於2019年發射升空。

本文獲《聯合早報》授權轉載

