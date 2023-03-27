泰國大選5月14日舉行 「為泰黨公主」頂着他信家族光環是福是禍？

泰國大選進入倒數階段。近來多個民調顯示，最大反對黨為泰黨（Pheu Thai Party）可能成為最大贏家，而為泰黨「封面女郎」、前首相他信幼女貝丹東（Paetongtarn Shinawatra，又譯作）也有望拜相。



這位年僅36歲的政壇新秀，究竟是什麼來頭？

是千金也是學霸

1986年8月21日，貝丹東出生在泰國曼谷。她畢業於泰國朱拉隆功大學政治學院，主修社會學和人類學。然後在英國百年名校薩里大學（University of Surrey）攻讀國際酒店管理碩士學位。

學成歸國後，貝丹東開始接手家族持有控股權的SC地產，成為這家泰國上市公司的最大股東，身家超過40億泰銖（約9.2億港元）。她已婚，丈夫是一名職業飛機師，育有一名女兒，目前懷有第二胎。

2021年10月，貝丹東突然宣布從政，擔任為泰黨的包容和創新顧問委員會主任。隨後短短一年內，貝丹東從顧問升級為黨內核心人物，上個月獲為泰黨推舉為首相候選人之一。

圖為2023年2月17日，泰國民眾手持為泰黨首相候選人、前首相他信幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra，又譯佩通坦）競選海報。（Reuters）

她日前接受媒體訪問時說，原本沒料到自己會步入政壇，但她希望「能為國家做些事」，而現在就是做這件事的時機。

其實貝丹東剛從政時，曾捲入學術爭議。根據泰國媒體報道，一名朱拉隆功大學政治學院的講師2021年10月在臉書發表貼文稱，貝丹東2004年在第二次大學入學考試中取得「奇蹟般的高分」。據悉，她第一次數學測驗僅考獲27分，第二次則獲得63分，第二次的英文和泰語考試則分別進步20分。

不過，貝丹東在回應爭議時堅稱，她已經洗脫嫌疑，並完成了所有入學考試程序，在四年大學生涯後順利畢業。

政壇新人如何力壓群雄

泰國國立發展管理學院3月19日公佈的最新民調顯示，貝丹東的支持率上升至38.2%，大幅領先其他人。前進黨（Move Forward Party）的皮塔（Pita Limjaroenrat）以15.75%排名第二。看守政府首相巴育的支持率則為15.65%。

這項調查中，近半受訪者支持為泰黨，有17.4%支持前進黨，11.75%支持泰國人團結建國黨。

這位政壇新秀為何能甩開政壇老將，成為泰國人心中的首相人選？

首先，貝丹東身為他信（Thaksin Chinnawat）的幼女，繼承了父親打下的深厚民意基礎，泰國北部和東北部是為泰黨的鐵票倉。

他信政權在2006年被軍方發動政變推翻，他信2008年流亡海外；他的妹妹、前首相英祿也在2014年遭遇同樣命運，而發動政變推翻她的正是巴育。他信和英祿執政期間，泰國經濟繁榮、社會穩定，在民眾特別是底層民眾心中留下好印象。這對兄妹雖然流亡海外多年，他信家族多年來依然深受泰北和東北部廣大農民支持。

泰國大選：圖為2023年3月24日，一名男子在泰國曼谷覽閱宣傳板上的候選人資料，當中包括為泰黨的貝丹東，她是泰國前總理他信幼女。（Reuters）

貝丹東也非常善於經營父親這張「王牌」來爭取選票。她在2月接受路透社的訪問時指，為泰黨希望通過這次大選完成此前該黨執政時期留下的未竟之業。「我們在第一年設法解決了一切問題，但四年後我們被一場政變趕下台，所以有些事情我們還沒實現。」

此外，為泰黨目前以老中一代政治人物為主，貝丹東作為該黨新一代「海報女郎」，成功吸引更多年輕選民的關注。

選民支持她的理由，主要是希望國家由新一代領袖掌舵，並且認同為泰黨的政策，以及他信家族以往的政績。

據泰國《民族報》報道，X世代（43歲到58歲）和Y世代（27歲到42歲）將是這屆大選的關鍵選民群體，兩組的合格選民人數超過3100萬人。另一方面，這次大選也有超過300萬名首投族，佔合資格選民的逾5%。

承諾消除貧困 扶持農民

分析認為，如何推動經濟復甦、給予弱勢群體更多福利，以及打擊貪腐是本屆大選的關鍵議題。各政黨為了爭取選民，早已發佈競選宣言，承諾提振經濟及增加各種津貼等。

貝丹東宣稱，如果為泰黨贏得大選，將致力於消除貧困，繼續以農業和農民相關政策入手，同時推動旅遊業發展，提振泰國經濟。

她許下的競選承諾還包括，將每日最低工資提高70%至600泰銖、讓每戶家庭每月收入至少兩萬泰銖，並將泰國經濟增長率提升至5%等。儘管媒體多以民粹形容這些政策，貝丹東相信這一系列措施將有助於國內經濟增長。

泰國發展研究院的研究員擔憂，在政府目前債台高築的情況下，為泰黨要實現提高工資水平的目標，恐殃及企業利益，加劇通脹。

泰國大選：圖為2023年3月24日，為泰黨候選人貝丹東在曼谷的造勢大會上發表講話。（Reuters）

為泰黨贏面大 但未必能單獨執政

外界普遍分析，為泰黨將在5月14日的全國大選中贏得最多席位，但恐怕仍無法單獨執政。

為泰黨表明，將在500個下議院議席中，爭取奪下至少310席，以壓倒性優勢單獨組織政府，這比過去宣佈的250席目標更高。黨魁崇南解釋，民調顯示，為泰黨在泰國北部、東北部、中部地區和首都曼谷擁有高支持率，所以有信心贏得過半席位。

不過，有專家對此存疑。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院泰國研究項目客座研究員兼代理項目主任丁薩（Termsak Chalermpalanupap）指出，就算為泰黨成功贏得310個議席，它依然得和其他政黨聯手，才能讓它推舉的候選人成功拜相。

泰國國會兩院共有750個議席，只有獲得過半數支持的首相候選人、即至少376票才能當選。但上議院250名議員全由軍方指派，不太可能支持為泰黨。

然而，如果佩通坦成功越過一切障礙成為泰國新任首相，她將是繼姑姑英祿後，泰國第二位女首相，到時也會是少數任內產子的民選國家領袖。根據媒體報道，巴基斯坦前總理貝娜姬布托（Benazir Bhutto）和新西蘭前總理阿德恩，是歷來僅兩名在位產子的女性領導人。

圖為2019年3月22日，泰國前總理他信在香港瑰麗酒店出席長女萍通塔（Aim Pintongta）（不在圖中）的婚禮。（Getty）

外界關注他信是否無罪回國

他信此前頻頻放話，已經做好回家的準備，他是否能無罪回國，備受關注。學者認為可能出現兩種情形：為泰黨組建聯合政府後，推動擬定新的大赦法律；他信先回國服刑，在獄中設法獲得泰王特赦。

根據《曼谷郵報》報道，他信今年年初宣稱很快就會回國，確切日期將由女兒貝丹東公佈。

他還說，不會頒佈任何大赦法律來赦免他，也不需要為泰黨為了讓他回國，與公民力量黨達成任何妥協。

他信於2008年流亡海外，同年在未出庭的情況下，因貪污罪名等被判10年刑期，成為泰國歷來首位被判刑的前首相。他信至今從未返回泰國。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院的丁薩在2021年發表的一篇文章分析指，若為泰黨成為執政聯合政府，它可以發起情願行動，為所有「政治受害者」制定新的大赦法。

泰國大選：圖為2023年3月24日，為泰黨候選人貝丹東在曼谷走到台上，準備在造勢大會發表講話。（Reuters）

2013年11月，英祿領導的聯合政府通過一項特赦法案，可赦免從2006年9月19日軍事政變至2013年8月8日期間，所有涉及政治集會的罪犯，包括那時已流亡海外的他信。不過，法案引起當時民主黨領袖的不滿，隨後發起抗議，在曼谷引發大規模騷亂，最終導致2014年的軍方政變。

《曼谷郵報》1月的報道引述前文化部長尼比德的臉書貼文稱，相信他信唯一的出路就是尋求泰王特赦。「恐怕沒人敢為他信發起特赦動議……因為除他之外，還有其他政治人物和政府官員因貪污罪成入獄，而赦免他們可能會引發公眾怒火。」

丁薩的文章則指出，根據憲法，泰王擁有特赦權，但只有在罪犯入獄服刑，且所有上訴方法都已用盡的情況下，才能請求赦免。特赦可以結束或縮短刑期，但它不會歸還已被沒收的資產。因此，若他信要獲得王室赦免，必須先在泰國服刑。

到底為泰黨這次能否強勢回歸，不只攸關他信個人的未來，也牽動整體政局，泰國是安定還是動盪，5月14日見分曉。

本文獲《聯合早報》授權轉載

