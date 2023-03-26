洪都拉斯與中國建交　老饕有着數？蕞爾小國盛產水產　香港有進口

洪都拉斯（Honduras）外交部在當地時間3月25日下午宣布與台灣斷絕外交關係。在香港時間3月26日，中國政府宣布與洪都拉斯建立外交關係。提起這個國家，不少港人的印象可能是咖啡、治安差，以及湧往美國及墨西哥邊境的移民，其實香港也有洪都拉斯的產品。



洪都拉斯全稱洪都拉斯共和國（The Republic of Honduras），首都設在特古西加爾巴（Tegucigalpa），官方語言為西班牙語，人口約1,000萬，現任總統為希奧瑪拉・卡斯特羅（Xiomara Castro），於2022年1月正式上任。

該國位處中美洲北部，北臨加勒比海，南瀕太平洋豐塞卡灣（Gulf of Fonseca），與尼加拉瓜、薩爾瓦多及危地馬拉接壤。

洪國原為印第安人居住地，16世紀被據為西班牙殖民地，直至1821年才宣告獨立，1823年加入中美洲聯邦，並在1838年聯邦解體後成立共和國。

洪都拉斯是拉丁美洲其中一個較不發達的國家， 2022年國內生產總值（GDP）約為296.6億美元，人均GDP僅約2,831美元，通脹率為8.93%，失業率達8.6%。

希奧瑪拉・卡斯特羅（Xiomara Castro）2022年1月上任洪都拉斯總統前後，洪台關係生變的迹象已出現。她曾稱當選後考慮與台斷交，改為與中國建交，其幕僚則認為沒此必要。希奧瑪拉政府最終還是選擇與中國建交。圖為2021年11月28日，一名希奧瑪拉的支持在特古西加爾巴（Tegucigalpa）揮動國旗慶祝她勝選。（Getty）

水產及咖啡運港

當地經濟以農業為主，工業基礎較薄弱，對外主要出口咖啡、香蕉、棕櫚油、蝦、食糖、煙草等農作物，以及鋅、鉛、銀等礦產品。

據聯合國COMTRADE資料庫2021年數據，洪都拉斯最大貿易夥伴為美國。中國2021年雖只從洪都拉斯進口850萬美元貨品，但向當地出口20.8億美元商品，佔總額18%。

洪都拉斯同香港亦有貿易關係。根據tradingeconomics.com，2021年香港自洪都拉斯進口額為約1,080萬美元，主要是水產（魚類、甲殼類、軟體動物、水生無脊椎動物，401萬美元）、針織品、煙草及咖啡等商品。

2023年3月26日，國務委員兼外交部長秦剛與洪都拉斯外交部長雷依納舉行會談，並簽署《中華人民共和國和洪都拉斯共和國關於建立外交關係的聯合公報》。（新華社）