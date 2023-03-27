劍擊｜出戰南京世界杯烏克蘭運動員展示反戰橫額遭阻攔

2023年國際劍聯女子重劍世界盃南京站3月24日開賽，並在週末完成。現場發生一段小插曲：烏克蘭國家隊成員在場內試圖舉起反戰橫額並與之合照。橫額上的設計有烏克蘭地圖，以在戰爭中死去烏克蘭運動員遺照組成。



Twitter賬號danzo_fs上載影片，顯示一名烏克蘭運動員想要展示一張俄烏戰爭期間遇難烏克蘭運動員的海報，遭遇現場工作人員阻攔。danzo_fs在簡介中自稱是烏克蘭運動員。

賬號推文稱，他們想在賽場與橫額拍照，但國際擊劍總會不准，稱政治在運動沒任何立足地。

效力德國之聲的記者Jonathan Crane在Twitter推文，稱運動員在嘗試展示額捲。他稱那運動員被世界杯的職員及國際擊劍總會的職員截停。

網上有聲音稱，是舉辦場館——揚子江國際會議中心的工作人員叫停運動員與橫額拍照，並試圖把橫額捲起，並說：「請你們配合我們的工作」。

本次比賽吸引了來自20多個國家和地區的近150名運動員參賽。比賽為期3天，今日為個人賽小組循環賽和預淘汰賽，25日決出個人賽獎牌歸屬，26日進行團體賽的爭奪。比賽開幕式將以江北新區文化館國風舞蹈作為開場節目亮相，向各國選手展示中國傳統文化的精髓。

中國作為東道主，由東京奧運會女子重劍個人金牌得主孫一文領銜的中國隊滿額參賽，朱明葉、林聲、許諾等多位名將悉數在列。女子重劍是中國劍擊隊的優勢項目，曾獲得過倫敦奧運會團體金牌、東京奧運會個人金牌以及多次世錦賽團體冠軍。