王文濤晤平治寶馬等外企高層　強調國策對外開放

據中國商務部消息，3月26日，中國商務部長王文濤會見了梅賽德斯-奔馳（Benz）集團董事長康林松（Ola Källenius）、寶馬集團董事長齊普策（Oliver Zipse）、高通（Qualcomm）總裁兼首席執行官安蒙（Cristiano Amon）以及法國開雲集團（Kering）董事會主席兼行政總裁皮諾，強調對外開放是中國的基本國策，中方堅定不移推進高水平開放。

在會見梅賽德斯—奔馳集團董事長康林松時，王文濤宣介了中國構建新發展格局等戰略部署，強調對外開放是中國的基本國策，中方堅定不移推進高水平開放，願為包括梅賽德斯—奔馳集團在內的各國企業在華發展提供良好的環境和服務。雙方就汽車產業數字化轉型、綠色化發展以及奔馳在華投資經營等議題進行了交流。

在會見寶馬集團董事長齊普策時，王文濤同樣強調了對外開放是中國的基本國策，中方堅定不移推進高水平開放，深化全球產業鏈供應鏈合作，願為包括寶馬集團在內的各國企業在華發展提供良好的環境和服務。雙方就汽車產業綠色低碳和創新發展、寶馬在華投資項目等議題進行了交流。

當天，王文濤還會見了高通公司總裁兼首席執行官安蒙，表示願為包括高通在內的各國企業在華投資經營提供良好穩定的營商環境。雙方就中美經貿關係、高通在華發展和促進數字化轉型等議題進行了交流。

此外，王文濤會見法國開雲集團董事會主席兼首席執行官皮諾時，宣介了中國式現代化的主要內涵和特徵，表示願與包括開雲集團在內的各國企業共享中國龐大市場和開放發展的紅利。雙方就促進消費、時尚產業可持續發展、數字創新和文化傳承等議題進行了交流。