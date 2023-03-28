幣安遭CFTC起訴　涉指示客戶利用VPN交易規避監管

美國商品期貨交易委員會（CFTC）3月27日在芝加哥聯邦法院提出訴訟，以涉嫌違反交易和衍生品規則，起訴交易平台幣安Binance及其CEO趙長鵬。訴訟中指出，該公司涉嫌提供未註冊的加密貨幣衍生品（期貨槓桿、合約）、對其業務監管不周，並指示美國用戶使用「虛擬私人網路」（VPN）以規避監管等。



CFTC指出，幣安指示美國客戶通過使用VPN隱藏其真實的IP位置，以逃避美國的法規，從而能透過幣安平台對未經註冊的產品進行交易。CFTC引用了幣安員工之間的內部聊天紀錄，其中包括被告之一的首席合規官Samuel Lim，疑指示一名員工要求美國客戶隱藏他們的IP位置。據Lim表示：「表面上看我們沒有美國用戶，但實際上我們通過其他創新方式來獲得他們。」

此外，該公司亦指示貿易公司等重要客戶，在澤西島（Jersey）、英屬維爾京群島（British Virgin Islands）和荷蘭（Netherlands）等地設立空殼公司以規避監管。

訴訟又指，幣安非常清楚有來自受制裁的企業及個人，正在其平台上進行交易。根據內部聊天記錄，Lim指「恐怖分子」通常會傳送「小額資金」，「勉強」足以購買武器。幣安甚至直接指派一名員工擔任「洗錢報告官」（Money Laundering Reporting Officer，MLRO），以撰寫虛假的年度報告。