英媒：蔡英文過境美國前夕　美高級官員稱北京沒理由反應過大

英媒引述美國兩名高級官員說，中國大陸沒理由對台總統蔡英文過境美國反應過度，稱這是長期以來的一項安排。



路透社報道，蔡英文3月29日啟程到中美洲訪問，預計於當日晚些時候在紐約過境，兩名美國高級官員是在她抵達前發表講話。

一名美國高級官員說，蔡英文過去也在美國過境，並進行一系列活動，包括會見國會議員、台灣僑民和其他團體。

這名官員說：「因此，中國大陸絕對沒有理由以這次過境為藉口或理由，對台灣進行挑釁性或脅迫的行動。」

他說，台總統在美國過境符合長期以來的做法，並重申美國在外交上採取一個中國政策。

他也說，華盛頓持續通過多個外交渠道，就廣泛議題與北京交換意見。

這是蔡英文2019年以來首次過境美國，也是她2016年上任以來第七次過境美國。預計她返回台北在洛杉磯過境時，會與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面。

這將是台總統和美國眾議院議長首次在美國會面，北京已對此表示強烈不滿。

另一要求不具名的美國高級官員說：「我們敦促中華人民共和國保持溝通渠道暢通。」

這名美國官員說，總統拜登（Joe Biden）說過，他預期很快能與中國國家主席習近平會談。

這名官員還透露，華盛頓已與北京討論國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長耶倫（Janet Yellen）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）到中國大陸進行訪問的事宜。

布林肯原定2月初訪問北京，發生疑似中國間諜氣球事件後，宣布延遲訪問。

蔡英文3月29日啟程出訪危地馬拉和伯利茲（Belize），3月30日去程和4月5日返程分別過境美國紐約和洛杉磯，4月7日返台，全程10天9夜。

本文獲《聯合早報》授權轉載

