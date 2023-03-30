美國參議員反對禁TikTok　質疑違反言論自由

美國共和黨籍參議員保羅（Rand Paul ）3月29日表示，反對國會推動針對TikTok實施禁令的法案，質疑違反言論自由。



保羅29日在報章載文表示， 中國字節跳動旗下影片分享應用程式TikTok（抖音海外版）在美國有近1億用戶，當中主要為年輕人。現在共和黨議員提出禁止使用TikTok的法案，將求久失去這一代的選票。他又質疑，此舉等同效仿中國限制言論的做法，認為民眾如果不喜歡 TikTok、Facebook 或 YouTube，可以選擇不去使用，但不應認為憲法賦予禁止它們的權利。

上星期，眾議院3名民主黨議員也反對 TikTok禁令，包括民主黨進步派眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）3月25日發布TikTok短片，反對華府封殺TikTok。 此外，美國公民自由聯盟（ACLU）等團體也反對。

這項法案是由民主黨參議員華納（Mark Warner）和共和黨參議員圖恩（John Thune）提出，目標賦予商務部權力，以禁止TikTok等構成國家安全風險的技術 ，它將適用於來自中國、俄羅斯、朝鮮、伊朗、委內瑞拉和古巴的外國技術。華納的發言人表明，這項立法直接針對卡巴斯基（Kaspersky）、華為和 TikTok 等公司，而不是針對個人用戶。