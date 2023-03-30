中國巴西將用本幣貿易　北京：已簽人民幣清算安排合作備忘錄

中國外交部發言人毛寧3月30日在例行記者會上表示，中國和巴西今年初簽署在巴西建立人民幣清算安排的合作備忘錄，有利於促進雙邊的貿易投資便利化。



有記者提問，巴西政府29日表示，巴西與中國達成了一項協議，不再使用美元作為中間貨幣，而是會使用本幣進行貿易。外交部能否提供更多細節？

毛寧介紹說，中國和巴西今年初簽署了在巴西建立人民幣清算安排的合作備忘錄，巴西人民幣清算安排的建立有利於中國與巴西兩國企業和金融機構使用人民幣進行跨境交易，促進雙邊的貿易投資便利化。

發言人表示，「你提到的具體問題，建議向中方的主管部門瞭解。」

巴西貿易和投資促進局3月29日在一份聲明中表示，巴西和中國已簽署協議，不再使用美元作為中間貨幣，而以本國貨幣開展貿易。

俄衛網30引述法媒報道稱，這一協議將使中國和拉美最大經濟體巴西能夠直接進行大規模的貿易和金融交易。該協議是在北京舉行的中巴高層商業論壇後宣布的，2023年1月，雙方曾就此達成初步協議。

巴西貿易和投資促進局表示，預計這將降低成本，促進雙邊貿易和投資便利化。

中國是巴西第一大貿易夥伴國。據中國海關統計，2022年中巴雙邊貿易額為1714.9億美元，同比增長4.9%。

巴西總統盧拉4月11日訪華。據埃菲社報道，盧拉訪華隨行的商業代表團人數將達到創紀錄的240人。該國政府官員表示，巴西渴望與中國建立多樣化的貿易關係。