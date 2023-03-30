美墨邊境︱墨西哥移民羈留中心大火38死　片段曝光警衛疑見死不救

靠近與美國邊境的墨西哥華雷斯（Ciudad Juárez）地區一座移民羈留中心3月27日晚上發生火災，至少38人死亡、28人受傷。3月28日曝光的閉路電視片段顯示，在火災發生時，警衛沒有打開鎖住的鐵門，甚至視若無睹離開現場。外界質疑警衛見死不救。



在大火發生後，墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）27日指是移民得知要被驅逐出境時，點燃睡墊抗議，最後演變成火災。

28日流出的閉路電視畫面顯示，羈留中心的牢房內出現火光，有牢房內的人嘗試踢鐵門，試圖開門但不成功，之後有穿制服的警衛走過，但毫無去打開鐵門的意圖，反而離開，隨着現場火勢愈來愈大，濃煙充斥室內。

墨西哥國家移民局表示，火災時中心內有68名成年男子在設施內，他們來自中美洲和南美洲。多數人來自危地馬拉，另外還有來自哥倫比亞、厄瓜多爾、薩爾瓦多、洪都拉斯和委內瑞拉。

許多試圖到美國尋求庇護的非法移民正滯留在墨西哥的邊境城鎮，華雷斯城鎮是其中之一。華雷斯鄰近美國德州（Texas）邊境城市埃爾帕索（El Paso）。