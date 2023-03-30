教宗方濟各呼吸道感染入院　梵蒂岡：健康正在好轉

梵蒂岡教廷3月30日表示，因呼吸道感染而需入院的教宗方濟各（Pope Francis），健康狀況正在好轉，他已恢復工作，並同時繼續接受治療。



梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）發聲明稱，教宗方濟各的狀況正逐漸好轉，他今天早上吃過早餐後，看了報紙，然後繼續工作。 教宗未被限制臥床休息，曾於私人醫院套房內的小教堂禱告。不過，布魯尼未透露教宗何時可以出院。

教宗也在Twitter留言稱，入院後數小時已收到許多信息，令他感動，對各界的祈禱及關懷表示感謝。

意大利紅衣主教桑德里（Leonardo Sandri）透露，梵蒂岡早於27日已告知高級主教，教宗今年不會主持復活節活動。

路透社報道，方濟各近日曾表示呼吸困難，但梵蒂岡3月29日指出，他的新冠病毒檢測結果呈陰性，證實沒有確診，預計他將留院度數日。現年86歲的方濟各，近年健康備受關注。他去年由於膝蓋持續疼痛，在復活節的一些活動中坐在一邊，讓高級紅衣主教主持彌撒。此外，他患有「結腸憩室炎」（colon diverticulitis），曾於2021年接受手術切除部份結腸。他今年1月曾稱，該疾病再次復發，令他體重增加，但自己沒有過度擔憂。

方濟各曾表明，無意仿效前任本篤十六世（Benedict XVI）辭職，強調此舉不應成為教廷風氣。 他並無意退位，除非出現嚴重健康問題為止。