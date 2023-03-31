德媒：外長貝爾伯克擬4月中訪華

德國《商報》（Handelsblatt）報道，外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）有意在4月中出訪北京。除俄烏衝突，德國正研究的「中國戰略」可能成為貝爾伯克此行的焦點。



《商報》引述消息人士報道，繼法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）國事訪問中國後，德國外長貝爾伯克亦將在4月中訪問中國。

政客（Politico）在3月報道指出，德國政府正修改默克爾（Angela Merkel）的「中國戰略」，認為其中「經濟合作換和平」的想法對中國來說已愈來愈失敗。《商報》報導指目前政府已經對文字內容達成共識，措辭較草案溫和，但對中國同時視為夥伴、競爭者和體制對手的部分不變。

2021年底接任外長的貝爾伯克對中國立場強硬，曾將台灣與遭俄羅斯侵略的烏克蘭相比，她的出訪備受注目。

另外報導指出，跡象顯示北京打算與德國維持良好關係，德國教育及研究部長史塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）在21日出訪台灣，中方除了口頭批評沒有進一步行動，反應相對節制。