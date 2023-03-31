CPTPP納入英國　日本下一個挑戰是中國？

英國宣布，已就加入跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP），與CPTPP的11個創始成員國達成協議。英國將會成為CPTPP成立以來，首個擴充的國家，讓CPTPP經濟規模擴大至15萬億美元。



英國在2020年正式脫歐後，積極與各國建立貿易關係。2021年2月英國正式申請加入CPTPP，由於英國在決定加入CPTPP以前，已經與9個CPTPP成員國簽署自由貿易協定，因此有助於英國快速加入CPTPP。

英國擬在7月前完成最後的法律與行政步驟，簽署正式加入文件，成為CPTPP一員。

圖為2021年1月，在英國多佛爾港口，海關人員正在檢查貨車。（Reuters）

CPTPP前身是跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定（TPP），由美國主導推行。在2017年前特朗普（Donald Trump）政府退出TPP，日本決定主導繼續推進，最終在2018年與另外10個成員國合組成CPTPP。

日本放送協會（NHK）分析指出，英國加入CPTPP對日本而言的直接利益不大。因日本已與英國簽署日本與歐盟經濟夥伴關係協定（EPA），相互有關稅上的各種優惠。不過日本仍然希望有歐洲國家能參與CPTPP，把高水平的貿易和投資規則擴展到亞太地區及其他地方。

中國已申請加入的挑戰

除英國外，中國、台灣、厄瓜多爾、哥斯達黎加和烏拉圭亦已申請加入CPTPP，重要焦點落在中國會否加入CPTPP。中國和台灣在2011及2022年先後申請加入CPTPP，但中國批評台灣申請，反對台灣加入任何官方協議或組織。

中國對貿易的保護、盜版知識產權問題、以至中美角力等的政治問題都成為中國加入申請的阻礙。儘管理論上這可以成為改變中國市場規則的動力，迫使中國改變其保護主義的政策，但CPTPP一些成員國對中國普遍不信任，外界一般認為中國不可能加入CPTPP。

然而今天中國的議題已高度政治化，若不許中國加入但批准台灣加入，會使中國與CPTPP成員國的關係變得更惡劣，加劇亞太地區的不穩。這將不利部分如新加坡、越南，甚至是日本自身等國家，它們希望保持與中國的關係，同時避免捲入台海或中美間的政治衝突。