俄羅斯親普京軍事博客被炸身亡　塔塔爾斯基是誰？| 新聞背後

俄羅斯知名軍事博客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）昨日在聖彼得堡（Saint Petersburg）一家咖啡店被炸身亡，塔斯社引述匿名消息指，現場有人將一個藏有炸彈的雕像交給塔塔爾斯基，其後引發了爆炸。由於塔塔爾斯基為俄烏戰爭期間最高調的軍事博客之一，儘管目前幕後兇手仍屬未知，事件引發了來自俄羅斯、烏克蘭等多方關注和揣測。



塔塔爾斯基真名為福明（Maxim Fomin），他在即時通訊平台Telegram上有超過56萬名追蹤者，為該國最知名的軍事博客之一。其平台支持俄羅斯對烏克蘭的軍事行動，但也經常批評軍隊高層領導。

去年9月，普京宣佈正式吞併烏克蘭四個被佔領區後，塔塔爾斯基事後曾在一段影片中宣稱：「我們會打敗所有人，我們會殺死所有人，我們會搶劫所有應該被（搶劫）的人。一切都將如我們所願。」

曾上頓巴斯戰爭前線 對俄戰局轉趨悲觀

塔塔爾斯基出身於烏克蘭的工業中心地區頓涅茨克一個煤礦工人家庭，一度追隨長輩腳步在礦場工作，後來成為一間家具店老闆。2011年生意破產後，債務纏身的他與幾名友人搶劫銀行，並因此被判入獄。

2014年，頓巴斯（頓涅茨克首都）地區爆發親俄烏克蘭分離主義武裝與政府軍之間的戰爭，塔塔爾斯基在此期間趁亂出逃，很快又加入了烏克蘭分離主義武裝，在前線作戰直至2019年。期間，他雖一度因犯罪前科而被逮捕，但最終卻獲赦免並繼續參軍。

據俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報道，塔塔爾斯基於2019年離開軍隊開始作為記者報道頓巴斯地區事件。其後，他於2021年獲得俄羅斯公民身份。

自去年初俄烏戰爭開始以後，塔塔爾斯基於社交媒體上的觀眾數量大增，他主張俄羅斯對烏克蘭及其人民發動全面戰爭，還有消滅烏克蘭這個國家。他還經常以評論員的身份，出現在俄羅斯國家電視台節目中。

然而，隨着戰爭的持續，他對俄羅斯的戰爭策略和前景愈發感到不滿和悲觀。在最近的影片中，他表示只有「更換國防部長或總參謀長」才能改變戰局。

有分析指福明的死是個「重大損失」，圖為4月2日一位男子在爆炸的咖啡店外點起蠟燭。(Reuters)

其身亡是「重大損失」？

俄羅斯軍事專家羅任（Boris Rozhin）表示，福明的死是個「重大損失」，因其報導是對戰爭前線真實情況的真實評估。他說：「福明毫不猶豫地揭示了需要修復的問題點，在某些方面，這些問題在其後的確開始取得進展。」此外，他補充說福明在戰事期間還協助運送人道主義援助物資。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）指出，俄羅斯記者不斷受到基輔政權及其庇護者報復性襲擊的威脅。她批評基輔當局在福明去世後「毫不掩飾的高興」，並表示白宮、唐寧街和愛麗舍宮皆沒有反應的情況已「不言而喻」。