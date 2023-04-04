蔡英文訪伯利茲　見證簽署技術合作框架協定

台灣總統蔡英文4月3日在中美洲國家伯利茲（Belize）訪問期間，與伯利茲總理布里塞諾（Johnny Briceño）共同見證兩國政府簽署技術合作框架協定。她感謝伯利茲眾議院日前通過友台決議，期待未來有更多合作計劃，並稱伯利茲是和台灣一樣堅信自由民主的盟友。



蔡英文3日上午抵達伯利茲外交部，見證雙方外長簽署雙邊技術合作協定暨筆電贈交儀式。她以英文致詞表示，兩地建交34年來密切合作，在許多領域共同努力，這次訪問更將見證在教育、農業、婦女賦權和醫療保健方面取得的進展。

她提到，雙方將舉辦合建聖佩卓（San Pedro）綜合醫院的捐贈儀式。而除了醫療合作，教育是雙邊合作最具長遠影響的領域之一。過去幾年，不斷有伯利茲青年申請獎學金赴台就學，學習熱忱令人感動。在該場合，蔡英文也與布里塞諾共同見證5000台手提電腦的贈交儀式。

台外交部指出，目前正與伯利茲進行的合作計劃主題包括：醫療影像系統強化、羊隻品種改良、貝里斯河（Belize River）流域水災預警能力提升、後疫情時期協助伯利茲婦女經濟復蘇、中美洲區域香蕉黃葉病防治、華語文教學及獎學金等。