東南亞「燒芭換耕」加劇空氣污染　泰國促區內近鄰合作遏制煙霾

泰國近幾個月一直籠罩在煙霾中，全國多個地區尤其是北部的空氣質素降至不安全水平，泰國外交部正嘗試加快區域遏制跨界煙霾污染的努力。



《曼谷郵報》的報道引述泰國外交部發言人坎查娜的話說，長期以來，煙霾一直是本區域嘗試克服的挑戰。她說：「遏制跨界煙霾污染的可持續努力需要各方合作，即公共、私營、農業、工業和民用部門。」

根據坎查娜，泰國副首相兼外交部長帕馬威奈已與包括緬甸在內的鄰國同行舉行了會談，對鄰國境內的野火加劇泰國煙霾問題表示關注。帕馬威奈還指示泰國駐緬甸大使與緬甸天然資源與環境保護部就煙霾問題展開進一步討論。

坎查娜透露，緬方似乎樂意與泰國和區域其他國家政府合作，並正在加快遏制緬甸境內野火的努力。

另外，泰國環境部也致函柬埔寨、老撾、緬甸和越南同行，要求幫忙解決煙霾問題，尤其是在旱季期間跨境煙霾問題加劇時。

空氣污染・泰國・曼谷：2023年3月7日，泰國日出時被霧霾籠罩的曼谷市。

坎查娜還透露，泰國看守首相巴育和帕馬威奈呼籲東盟秘書長高金洪支持泰國尋求東盟國家嚴格遵守於2003年生效的《東盟跨界霧霾污染協定》的努力。高金洪上周訪問泰國時已向巴育和帕馬威奈保證，會努力推動東盟國家解決問題。

除了與鄰國交涉和磋商，泰國外交部還通過其他幾個區域機制尋求在應對跨界煙霾污染方面的合作。

東盟高級官員非正式會議2023年2月28日在印度尼西亞舉行時，與會者探討了跨界煙霾情況。根據坎查娜，東盟在當時的會議上宣布，將在今年晚些時候建立一個東盟跨境煙霾控制協調中心。

泰國每年1月至4月的旱季空氣污染問題嚴重，除了受工業排污和不利天氣影響外，更主要的是許多農民會燒芭清理農地，而旱季也容易引發林火，導致全國多個地區的空氣污染指數都超標，尤其是首都曼谷和北部地區。

除了泰國，周邊國家也出現林火和「燒芭換耕」活動，加劇了泰國煙霾問題。

泰北連日來的嚴重空氣污染問題星期天（4月2日）開始有所緩解，根據泰國空氣污染檢測部門，截至4月2日中午，僅有上北部地區包括清邁府、清萊府、南邦府、南奔府、夜豐頌府、楠府和帕堯府的空氣質素指數處於「危險」水平。

泰國氣象局預測，泰北2日至6日會有豪雨，應該能夠進一步緩解煙霾問題。

泰國市區空氣污染嚴重廣被詬病，也不利推廣該國旅遊業。圖為2023年1月6日，鏡頭下泰國曼谷的唐人街。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載

