荷媒：荷蘭火車相撞出軌起火至少50傷　有車廂殘骸扭曲至難以辨認

荷蘭媒體BNO News在4月4日引述官員和目擊者稱，荷蘭一列客運列車與一列貨運列車相撞後脫軌。客運列車第一節墜落農田，第二節車廂在側翻後起火。事件中至少50人受傷。 救援行動正在進行中。



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意外發生在當地時間4日凌晨3時35分左右（香港時間4日早上9時35分左右），一列客運列車在名為福爾斯霍滕（Voorschoten，暫譯）的村莊與一列貨運列車相撞。Voorschoten位處海牙（The Hague）和阿姆斯特丹（Amsterdam）之間。

以下地圖顯示福爾斯霍滕所在位置：

緊急服務部門就事件發聲明稱有多人受傷和傷勢嚴重，稱工作人員專注於拯救工作。有當地媒體在Twitter推文發相，顯示乘客在工具協助下從意外現場走回地面。推文稱乘客被疏散，但未知他們傷者情況。

荷蘭有關方面在不足半小時內，已宣布事件由GRIP-2局勢升級至GRIP-3局勢，意味着這是對當地居民造成重大影響的事件或嚴重事件。此外救援人員發送名為Code 50的代碼，這意味着當局預計至少50人受傷。

三架醫療直升機已奉召到場。

外界對其他細節尚未清楚。

荷蘭鐵路公司（Dutch Railways）在Twitter發文稱，萊頓市和海牙部份地區之間的火車班列因事件取消。

有記者在Twitter上載現場圖片，讓外界從另一角度看到列車受損情況有多嚴重：

從現場圖片可見，其中一列受撞出軌列車已翻側，其中一節車廂中間的連接處明顯屈折。

從網民上載的、據稱是意外現場照片可見，稱列車在出事後起火：

有媒體在Twitter上載現場圖片，可見出事列車部份殘骸扭曲如廢鐵：