澳洲以安全考慮為由　政府設備禁使用TikTok

澳洲政府星期二（4月4日）宣布，出於安全考慮，將從所有聯邦政府的設備中卸載TikTok。



路透社報道，澳洲總檢察長德雷福斯（Mark Dreyfus）星期一（3日）發表聲明說，這項禁令將「在切實可行的情況下，盡快生效」。

他說，豁免將視個別情況而定，必須符合適當的安全措施才會授予。

隨著澳洲政府的宣布，五眼情報分享聯盟的所有成員，包括澳洲、加拿大、美國、英國和新西蘭都禁止TikTok。法國、比利時和歐盟委員會（European Comission）也採取了類似措施。

這凸顯出西方越來越擔心中國政府可能利用總部位於北京的字節跳動（ByteDance），收集用戶數據以推進其政治議程，從而損害西方的安全利益。

TikTok對澳洲政府的決定感到「非常失望」，稱澳洲的決定「是受政治驅動，而不是以事實為依據」。

TikTok澳洲與新西蘭總經理亨特（Lee Hunter）發表聲明說：「沒有證據表明TikTok以任何方式對澳洲人構成安全風險，不應對TikTok和其他社交媒體平台採取差別對待。」

TikTok的母公司為中國公司字節跳動。

《澳洲人報》（The Australian）星期一晚上報導，在內政部完成審查後，總理阿爾巴尼斯同意在政府範圍全面禁止使用TikTok。德雷福斯早前證實，澳洲聯邦政府最近收到「通過社交媒體應用程序審查外國干涉」的報告。

本文獲《聯合早報》授權轉載

