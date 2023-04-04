芬蘭正式成為北約成員國　尼尼斯托：努力不懈協助瑞典加入

芬蘭外長哈維斯托（Pekka Haavisto）4月4日訪問比利時布魯塞爾，向美國國務卿（Antony Blinken）提交正式加入北約（NATO）的文件，令該國成為北約第31個成員國。



芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）表示，會繼續努力推動鄰國瑞典盡早加入北約。他指出，北歐地區會持續加強合作，建立共同安全及防衛體制。

尼尼斯托認為，芬蘭對北約同共震懾及防衛的最重要貢獻是建基於自身的安全及防禦力，指赫爾辛基方面仍有重要的工作有待完成，以成為北約共同防衛的一部分。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）歡迎芬蘭成為北約的一份子，指俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）曾以反對北約擴張作為出兵烏克蘭的其中一個理由，但結果卻相反，芬蘭正式加入，瑞典亦即將成為正式成員國。

烏克蘭政府亦讚揚芬蘭加入的決定，總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）稱，芬蘭作出正確決定，而加入北約亦是烏克蘭的主要目標。

俄羅斯去年2月出兵烏克蘭之後，芬蘭及瑞典隨即申請加入北約，目前匈牙利及土耳其仍未正式通過瑞典的申請。

對於芬蘭成為北約一份子，克里姆林宮3日稱會被迫採取反制措施，俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）警告，芬蘭的決定或導致烏克蘭的衝突或會進一步擴大。