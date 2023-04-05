烏克蘭總統澤連斯基訪問波蘭　討論加強兩國合作

波蘭總統外交事務顧問希達克茲（Marcin Przydacz）4月5日表示，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensly）已經抵達當地，準備展開訪問，並討論加強雙方合作關係。



路透社報道，希達克茲向傳媒稱澤連斯基已經橫過兩國邊境，而前者在4日曾指出，澤連斯基的到訪應被視為信任的象徵及感謝波蘭及當地民眾。

澤連斯基訪問波蘭期間，會與總統杜達（Andrzej Duda）及總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）會面，並與當地的烏克蘭難民及波蘭公眾人物對話。希達克茲忘為，不會對烏克蘭方面要求波蘭及其他外國夥伴提供要多支援而感到意外，但他強調波蘭本身已經付出很多努力。

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭之後，波蘭至今已經收容超過100萬名烏克蘭難民，而且華沙方面亦在遊說西方國家向烏克蘭供應坦克等武器一事扮演重要角色，波蘭日前則向烏克蘭提供首批米格戰機，協助對方提升防衛能力。

不過除了軍事援助，兩國領袖預計會討論穀物問題，皆因烏克蘭的穀物出口到歐洲後，歐盟東翼多國的穀物價格首當其衝被拉低，因此莫拉維茨基明言，希望與烏克蘭保持貿易關係的同時，不會影響自身的市場穩定。