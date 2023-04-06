習近平與馬克龍舉行會談　馬克龍：相信中國能把俄羅斯帶回談判桌

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與國家主席習近平，於人民大會堂舉行會面。習近平歡迎馬克龍再次訪問中國，馬克龍則表示相信中國可以促使俄羅斯返回談判桌上，結束俄烏戰爭。



新華社引述習近平表示，歡迎馬克龍時隔3年再對中國進行國事訪問，讓中法關係保持積極穩健發展勢頭。中法作為聯合國安理會常任理事國和具有獨立自主傳統的大國，可以超越分歧和束縛，堅持穩定、開拓中法全面戰略夥伴關係大方向，踐行真正的多邊主義，維護世界和平穩定繁榮。

習近平表示相信這次訪問能為中歐關係發展注入新動力、帶來新氣象。

圖為4月5日，習近平與馬克龍於北京人民大會堂舉行會談。（Reuters）

路透社引述馬克龍在會上表示，他知道他可以依靠中國，與俄羅斯「講道理」，讓大家返回談判桌上。馬克龍指俄烏戰爭破壞了和平穩定，希望戰爭能盡快結束。

馬克龍在4月5日抵步北京，展開3日的國事訪問，他與同行的歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在6日稍早前與國務院總理李強會面。

馬克龍在5日抵步北京後出席活動時表示，中國與俄羅斯的密切關係，在解決俄烏戰爭上可以發揮作用。他在出發前與美國總統拜登（Joe Biden）通電話，亦同意在訪華期間敦促中國加快促成烏克蘭和平。