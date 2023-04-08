調查：東南亞初創企業科技範疇空缺多　兩種人才最吃香

最新調查顯示，儘管大型科技公司近期颳起裁員風，東南亞初創企業卻面對科技人才不足的問題，一方面是因為它們出不起較高薪酬，另一方面是因為傳統行業增聘人手，爭搶人才。



《日經亞洲》報道，總部設在新加坡的招聘平台Glints和創業資本企業Monk’s Hill Ventures周二（4月4日）發布以新加坡、印尼和越南的初創企業為研究對象的聯合調查。

調查結果顯示，約86%受訪的初創企業創始人說，他們2023年會擴大招聘規模，其中以工程師和數據科學家較為吃香，平均工資比銷售和營銷等非科技職位高出38%。這份調查也訪問了上述三個市場的至少500家早期初創企業和員工。

Glints聯合創始人兼總裁楊賀翔說：「科技人才從大型科技企業和成長期企業重新分配至早期初創企業，我們認為這是個非常健康的現象。」

他也指出，與過去兩年相比，爭搶科技人才的情況略為趨緩。不過市場對科技人才的需求依然高企，因為銀行、零售等傳統行業邁向數碼化，須要招募更多科技人才。

根據調查，在新印越這三個市場，工程師最為搶手，以工程部副總裁一職為例，基本年薪去年高達23萬5200美元。工資僅次於工程師的是擁有專門的產品技能和數據技能的人才。

Monk’s Hill Ventures合伙人阮賈斯汀說，科技人才的供需缺口依然很大，以越南為例，估計每年缺少約10萬名工程師。

隨着經濟衰退壓力加大，以及融資較為困難，初創企業在招聘人手方面變得精挑細選。與前幾年資金充裕的時候相比，許多初創企業收緊了薪酬。

Glints指出，今年科技業職位的高薪增長將「放緩或持平」。其中，印尼的工資增幅預計為10%，低於過去幾年的25%至40%。在新加坡和越南，最高工資漲幅可能減半，分別至15%和10%。

報告稱：「對於許多初創企業而言，現在是關鍵時刻。創始人須要用更少的錢做更多的事，同時在運營方式上保持紀律，堅守在實現盈利和正現金流的道路上。」

為了留住人才，更多初創企業給予員工股份。86%受訪企業推出了員工持股計劃。但報告稱，獲得股份的受訪員工僅三分之一，主要是經理和高級管理人員。

阮賈斯汀指出，員工持股計劃在東南亞仍處於早期階段，因此東南亞創業公司員工的持股規模不及美國和中國等更成熟的市場。

本文獲《聯合早報》授權轉載

