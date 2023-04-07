馬克龍訪華︱中法聯合聲明全文　兩國延續元首年度會晤機制

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）4月5日至7日國事訪問中國，會晤中國國家主席習近平，中法7日發表聯合聲明，據中方公布的全文，兩國元首就雙邊關係、中歐關係和重大國際地區問題深入交換意見，中法同意將延續兩國元首年度會晤機制。



聲明涵蓋五個範疇，包括「加強政治對話，促進政治互信」、「共同推動世界安全與穩定」、「促進經濟交流」、「重啟人文交流」與「共同應對全球性挑戰」。

內容談到中法兩國強調雙方高層交往及戰略對話、高級別經濟財金對話和高級別人文交流機制對於發展雙邊合作的重要性，同意年內舉行三大機制新一次會議。聲明又指，法國願應邀擔任2024年中國國際服務貿易交易會主賓國。

中法兩國又對達成中方航空公司採購160架空中巴士（又稱空客）飛機的「批量採購協議」表示歡迎。

內容也指法國重申堅持一個中國政策。

在文化方面，聲明談到雙方將於2024年共同舉辦中法文化旅遊年，支持故宮博物院與凡爾賽宮等在兩國合作舉辦活動。

在烏克蘭局勢議題上，聲明指雙方支持一切在國際法和聯合國憲章宗旨和原則基礎上恢復烏克蘭和平的努力。

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中華人民共和國和法蘭西共和國聯合聲明（全文）

應中華人民共和國主席習近平邀請，法蘭西共和國總統埃馬紐埃爾·馬克龍於2023年4月5日至7日對中華人民共和國進行國事訪問。在兩國即將迎來建交60週年之際，兩國元首回顧中法關係堅實基礎和兩國人民友誼，就雙邊關係、中國－歐盟關係和重大國際地區問題深入交換意見，決定在2018年1月9日、2019年3月25日和2019年11月6日的聯合聲明基礎上，為中法合作開闢新前景，為中國－歐盟關係尋求新動能。

一、加強政治對話，促進政治互信

1.中法將延續兩國元首年度會晤機制。

2.中法兩國強調雙方高層交往及戰略對話、高級別經濟財金對話和高級別人文交流機制對於發展雙邊合作的重要性，同意年內舉行三大機制新一次會議。

3.中法兩國重申願在相互尊重彼此主權與領土完整和重大利益基礎上，推動緊密持久的中法全面戰略夥伴關係不斷發展。

4.中法兩國同意深化戰略問題交流，特別是深化中國人民解放軍南部戰區與法國軍隊太平洋海區之間的對話，加強在國際和地區安全問題上的相互理解。

5.在中國和歐盟建立全面戰略夥伴關係20週年之際，中國重申致力於發展中國－歐盟關係，鼓勵高層交往，推動在戰略問題上凝聚共識，增加人員交流，共同應對全球性挑戰，積極平衡促進經濟合作。法國作為歐盟成員國，認同上述方向，並將為此作出貢獻。

6.法國重申堅持一個中國政策。

二、共同推動世界安全與穩定

7.作為聯合國安理會常任理事國，中法兩國共同致力於為國際安全和穩定面臨的挑戰和威脅尋求基於國際法的建設性解決方案，認為應通過對話協商和平解決國家間分歧和爭端，尋求在多極世界裡強化以聯合國為核心的多邊國際體系。

8.中法兩國重申支持中國、法國、俄羅斯、英國和美國（五常）領導人2022年1月3日發表的《關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》。正如聲明中所強調，「核戰爭打不贏也打不得」。兩國呼籲不採取任何可能加劇緊張風險的行動。

9.兩國願加強協調合作，共同維護軍控與防擴散體系的權威性和有效性，推進國際軍控進程。中法兩國重申致力於平衡推進《不擴散核武器條約》核裁軍、核不擴散與和平利用核能三大支柱，不斷加強《不擴散核武器條約》的普遍性、權威性和有效性。

10.雙方支持一切在國際法和聯合國憲章宗旨和原則基礎上恢復烏克蘭和平的努力。

11.雙方反對針對核電站和其他和平核設施的武裝攻擊，支持國際原子能機構為促進和平核設施的安全安保發揮建設性作用，包括為保障扎波羅熱核電站的安全安保所作出的努力。

12.兩國強調衝突當事方應嚴格遵守國際人道法的重要性。兩國尤其呼籲根據國際承諾保護受衝突影響的婦女兒童，加大對沖突地區的人道援助，提供安全、快速、無障礙的人道主義援助准入。

13.雙方將繼續在中法戰略對話機制下保持溝通。

14.2015年達成的伊朗核問題全面協議（JCPOA）是多邊外交的重要成果。兩國重申致力於推動伊朗核問題政治外交解決，重申致力於維護國際核不擴散體系及安理會決議的權威性和有效性，重申在此框架下對國際原子能機構的支持。

15.中法兩國將繼續就朝鮮半島問題保持密切溝通。

16.中法兩國同意繼續通過中法網絡事務對話機制進行交流。

三、促進經濟交流

17.中法兩國承諾為企業提供公平和非歧視的競爭條件，特別是在化妝品、農業和農食產品、空中交通管理、金融（銀行、保險、資產管理人）、衛生健康（醫療物資、疫苗）以及能源、投資和可持續發展等領域。為此，兩國致力於為企業合作提供良好環境，改善兩國企業在對方國家的市場准入，改善營商環境，確保尊重兩國所有企業的知識產權。在數字經濟領域，包括在5G方面，法方承諾在兩國包括國家安全在內的法律法規基礎上，繼續以公平、非歧視方式處理中國企業的授權許可申請。

18.中法兩國願繼續加強在服務業各領域的務實合作，支持兩國機構和企業在互利基礎上開展經貿往來，促進服務貿易發展。法國願應邀擔任2024年中國國際服務貿易交易會主賓國。

19.中法兩國希加強農業、農食、獸醫和植物檢疫領域夥伴關係，樂見豬肉產品市場准入獲得保障、向軟棗獼猴桃和飼用乳製品開放市場、批准15家豬肉出口機構在華註冊。兩國主管部門將盡快回應符合雙方食品衛生安全法律法規要求的農業、農食產品，特別是肉類和水產品出口企業未來的註冊請求和嬰幼兒乳品配方註冊申請，以及雙方各自部門提出的市場開放請求。雙方將繼續在肉牛、葡萄酒行業以及地理標誌，特別是勃艮第葡萄酒地理標誌註冊方面進行交流合作。法國支持中國將盡快提出的加入國際葡萄與葡萄酒組織的申請，支持中國舉辦國際葡萄與葡萄酒產業大會。

20.中法兩國對達成中方航空公司採購160架空客飛機的「批量採購協議」表示歡迎。兩國將視中國航空運輸市場和機隊恢復和發展情況，適時研究中方航空公司的貨運和長途運輸等需求。雙方歡迎中國民航局和歐盟航空安全局加強合作，將在均認可的國際安全標準基礎上加快適航認證進程，特別是Y12F、H175、達索8X等項目的適航認證進程。雙方歡迎兩國企業就可持續航空燃料達成協議。雙方繼續開展工業合作，特別是空客天津新總裝線項目。

21.中法兩國支持兩國航空公司按照兩國民航部門相協調的方式，以恢復履行1966年6月1日簽署的《中華人民共和國政府和法蘭西共和國政府航空交通協定》及相關航權安排為目標，盡快將航空連通恢復至疫情前水平。兩國航空公司在中法之間經營航班時應享有公平均等的機會。兩國支持深化人員和經濟往來，包括為兩國私營部門人員和商務人士提供簽證便利。

22.雙方對兩國航天機構圍繞嫦娥六號及地外樣品聯合研究開展合作感到滿意。

23.為實現能源體系低碳轉型的共同願望，中法兩國在政府間和平利用核能合作協定框架下，開展民用核能務實合作。兩國致力於在中國國家原子能機構和法國原子能和替代能源委員會協議等基礎上，繼續推進在核能研發領域前沿課題上的合作。兩國支持雙方企業研究在核廢料後處理等問題上加強工業和技術合作的可能性。

24.中法兩國對2015年第三方市場合作政府間協議取得的成果表示歡迎。雙方致力於已確定的第三方市場合作項目的後續和落實。兩國政府鼓勵企業、金融機構及其他主體在可適用的國際高標準基礎上在第三方市場開拓新的重大經濟合作項目。

四、重啟人文交流

25.為在全球推動保護和促進文化表現形式多樣性，中法兩國支持深化文化作品創作與利用方面的合作，將積極推動重啟文化和旅遊領域的交流合作。中法兩國對兩國文化主管部門達成文化合作意向聲明表示歡迎。

26.雙方將於2024年共同舉辦中法文化旅遊年，支持故宮博物院與凡爾賽宮、上海西岸美術館與蓬皮杜藝術中心等在兩國合作舉辦高水平活動。雙方承諾在遵守各自法律前提下，為巡迴辦展提供海關、物流等方面的便利化舉措，將努力確保支持的展覽中文化物品的完整性和順利歸還。

27.雙方重申願通過聯合製作、版權合作、競賽、藝術家交流等方式，加強在文化和創意產業領域，特別是文學、電影、電視紀錄片、出版（含遊戲）、音樂、建築和數字化等領域的合作，提升針對最廣泛受眾的傳播潛力。

28.中法兩國承諾加強文化遺產保護、修復和開發領域的雙邊合作。兩國歡迎就中國專家與法國團隊共同參與巴黎聖母院現場修復工作、兵馬俑保護修復研究合作、公輸堂和茂陵合作項目、推動兩國世界遺產締結友好關係等達成文化遺產合作路線圖。雙方將繼續共同努力預防和打擊盜竊、非法挖掘和非法進出境文化財產。兩國重申全力支持「衝突地區遺產保護國際聯盟」基金會保護衝突地區文化遺產。

29.中法兩國重申重視語言教學合作，促進友誼和相互理解。兩國將致力於延長2015年6月兩國政府簽署的《關於開展語言合作的協議》有效期，鼓勵在雙方學校開展中文和法語教學並增加雙語課程，加強語言師資交流和培訓。

30.中法兩國重申重視加強高等教育和職業教育合作，將鼓勵中法高等院校發展夥伴關係，例如共建合作辦學機構，共同推動相互恢復留學生和教師往來，為校際交流提供便利。為此，雙方為上述人員申請簽證制定便利程序。雙方將盡快召開新一屆中法教育混委會會議。

31.兩國元首同意盡快召開新一屆中法科技合作聯委會會議，確定雙邊科學合作和促進碳中和科技合作的「中法碳中和中心」的重大方向。中法兩國希通過中法科研夥伴交流計劃（休伯特·居里安－蔡元培合作計劃）等促進科研人員交流。雙方願繼續實施「中法傑出青年科研人員交流計劃」，加強兩國青年科研人員交流，推動優先領域合作和開展聯合研究活動。

32.著眼2024年巴黎奧運會和殘奧會，兩國元首希將體育，特別是青年運動員交流、體育基礎設施發展和體育產業經驗分享作為雙邊關係的重要組成部分。

五、共同應對全球性挑戰

33.據聯合國統計，2022年3.23億人面臨糧食危機。在此背景下，雙方承諾維護市場穩定，避免不合理的農業投入品和農產品出口限制，從便利穀物產品和化肥出口著手暢通國際糧食供應鏈。雙方致力於通過中方國際糧食安全合作倡議、糧食和農業韌性行動等實現上述目標。

34.中法兩國均認為，提升對非洲夥伴等受糧食危機影響最為嚴重國家的支持力度對於構建有韌性、可持續的糧食體系十分重要。為此，雙方願推動節糧減損、促進糧食本地化生產的國際合作。根據這一目標，雙方共同支持聯合國糧農組織、國際農業發展基金、世界糧食計劃署等應對糧食安全問題相關組織，以及金融機構和雙多邊出資方。

35.中法兩國強調支持以世界貿易組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，致力於營造自由、開放、透明、包容、非歧視的貿易與投資環境，支持對世界貿易組織進行必要改革，支持世界貿易組織第13屆部長級會議取得積極成果。

36.中法兩國願開展合作，解決發展中經濟體和新興市場經濟體融資困難問題，鼓勵其加快能源和氣候轉型，支持其可持續發展。中方將出席2023年6月在巴黎舉行的應對氣候變化全球融資契約峰會。法方將出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

37.兩國同意在二十國集團框架下加強合作，推動二十國集團發揮國際經濟合作主要論壇作用，按照巴厘島峰會領導人承諾推進國際貨幣金融體系改革。

38.中法兩國在發展中國家脆弱性背景下，支持《緩債倡議後續債務處理共同框架》的實施。《共同框架》於2020年11月由二十國集團和巴黎俱樂部通過，中法兩國一道參與。雙方重申各方以可預見的、及時、有序和協調方式實施《共同框架》，支持2023年2月二十國集團財長和央行行長會議通過的債務議程。

39.雙方讚賞二十國集團巴厘島峰會歡迎各國自願轉借特別提款權，呼籲二十國集團成員國和有意願的國家加大力度，二十國集團成員國努力將其特別提款權調動比例提高到30%，以盡快實現二十國集團羅馬峰會通過的1000億美元目標。

40.氣候、生物多樣性和土地退化防治是中法兩國共同優先事項。兩國承諾秉承2019年11月提出的《北京倡議》，在《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》和「昆明－蒙特利爾全球生物多樣性框架」（以下簡稱“昆明－蒙特利爾框架”）的框架內繼續保持高水平雄心。雙方歡迎《生物多樣性公約》第十五次締約方大會（COP15）第二階段會議通過「昆明－蒙特利爾框架」。中方將在未來兩年繼續擔任COP15主席國，願同法方一道積極推動「昆明－蒙特利爾框架」完整有效落實。兩國歡迎昆明生物多樣性基金和將在全球環境基金下設立的安排對生物多樣性融資的積極貢獻。兩國對在利伯維爾「一個森林」峰會上介紹的工作表示歡迎。

41.中法兩國承諾在COP16召開前通報根據「昆明－蒙特利爾框架」修訂的國家戰略和行動計劃。中方將積極研究加入「自然與人類高雄心聯盟」的可能性。兩國為實現每年減少5000億美元有損生物多樣性的補貼這一目標作出貢獻。

42.中法兩國重申各自碳中和/氣候中和承諾。法方承諾到2050年實現氣候中和。中方承諾二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。兩國將採取政策和措施，落實根據《巴黎協定》目標已確定的國家自主貢獻目標。

43.雙方高度讚賞《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會（COP27）取得的成果，承諾在籌備《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）之路上保持密切溝通和協調，推動《巴黎協定》首次全球盤點取得成功，並在減緩、適應、損失和損害以及實施手段等議題上取得積極進展。

44.中法兩國支持促進和發展有助於生態轉型的融資，鼓勵各自金融部門（包括銀行、保險機構、資產管理人和所有人）統籌業務和減緩和適應氣候變化、保護生物多樣性、發展循環經濟、管控和減少污染或發展藍色金融等方面的目標。兩國還鼓勵發展機構和開發銀行、央行、監管機構和金融主管部門在綠色和可持續金融領域開展交流，分享經驗，推動在非財務信息標準化等方面製定和完善標準。兩國承諾支持可持續資本市場的發展。

45.中法兩國認識到建築行業在兩國溫室氣體排放中佔重要比重，積極研究加入「建築突破」倡議。兩國加強合作，推進建築節能降碳，推動城市可持續發展。

46.中法兩國致力於海洋保護。兩國樂見國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性（BBNJ）政府間會議就關於國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性養護和可持續利用的文本達成一致，將就後續工作繼續加強溝通協調。兩國元首重申雙方將根據《南極海洋生物資源養護公約》促進南極海洋生物資源養護，繼續就在南極設立海洋保護區展開討論。中法兩國致力於「聯合國海洋科學促進可持續發展十年」，分別於2022年和2021年設立國家委員會，以凸顯知識對於更好保護海洋的重要性。雙方承認打擊非法、未報告、無管制捕撈活動的重要性。

47.中法兩國致力於推動由法國和哥斯達黎加共同主辦的2025年聯合國海洋大會取得成功。中方將研究法方提出的將中國作為《生物多樣性公約》第十五次締約方大會（COP15）主席國與法國作為2025年在尼斯舉辦的第三屆聯合國海洋大會主席國關聯起來的路線圖。

48.中法兩國反對塑料污染（包括微塑料污染）。兩國支持並參與第五屆聯合國環境大會續會（UNEA5.2）5/14決議授權的政府間談判委員會工作，致力於通過一項具有法律約束力的國際文書。

49.中法兩國承諾保護和可持續管理森林生態系統，支持就更加可持續的價值鏈開展科學研究，打擊非法森林砍伐及相關貿易。兩國願推進在自然保護以及草原保護、修復和可持續利用領域的合作。在此框架下，兩國樂見中國國家林業和草原局和法國生物多樣性署開展積極合作。

50.中法兩國將共同努力，通過公正的能源轉型夥伴關係等工具，推動發展中國家實現更加公正的能源轉型。

51.中法兩國強調根據聯合國憲章宗旨和原則，促進和保護人權及基本自由對於各國發展的重要性。