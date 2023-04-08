媒體：美國及德國等反對向烏克蘭提供加入北約「路線圖」

俄衛網4月7日稱，英媒援引消息來源寫道，對於有關波蘭和波羅的海國家希望加強烏克蘭和北約的聯繫，以及在7月峰會上向烏克蘭提供成為北約（NATO）成員的「路線圖」，美國、德國和匈牙利表示反對。



該報稱「美國、德國和匈牙利對波蘭及波羅的海國家等成員國提議的加深烏克蘭與北約的聯繫並明確支持其未來加入北約的倡議表示反對。」

據知情人士所說，在本週北約成員國外長會晤期間，外交官們討論了可以向烏克蘭提供何種幫助。同時，他們在這個問題上出現了重大分歧。 出席了這次會議的消息人士稱，許多人表示支持在7月的立陶宛維爾紐斯（Vilnius）峰會上向烏克蘭提供加入北約的「政治途徑」。

該報援引消息人士的話稱：「同時，美國表示反對這個提議。」

據該報消息檬源顯示，美國認為應該將重點聚焦在為烏克蘭提供戰爭、財政及人道主義援助上。

在2022年9月底，烏克蘭總統澤連斯基宣佈，烏克蘭已根據「加速程序」申請加入北約。與此同時，據彭博社消息，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）當天也重申了拜登政府的立場，即烏克蘭加入北約的請求應該在其他時間考慮。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在評價澤連斯基的聲明時強調，歐洲任何一個「民主國家」都可以申請加入北約，但他沒有表示烏克蘭在「戰爭」期間會被允許納入。