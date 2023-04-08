俄烏戰爭｜美國財政部：中國並沒廣泛支持俄羅斯

撰文：聯合早報
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美國財政部一高級官員星期五（4月7日）說，因俄羅斯入侵烏克蘭而對俄實施制裁的夥伴聯盟，已找到有效方式，與中國就不向俄羅斯提供物質支持進行溝通。

綜合路透社和美媒報道，美國財政部多名高級官員說，雖然中國和俄羅斯建立了更密切的關係，但中國並沒有向俄羅斯提供廣泛援助，以作為應對烏克蘭戰爭的一部份。

他們指俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及其政府正在尋找逃避西方制裁和補充軍備的途徑 ，但美國沒有看到中國向克里姆林宮提供系統性物質支持的證據。

一名財政部高官說，至今為止，中國仍不願向俄羅斯提供大規模和重要的物資支持，並指俄羅斯仍然致力於向朝鮮和伊朗採購物資。

近一個月前，美國情報部門披露中國對俄方要求提供軍事和財政援助持開放態度。美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話時，還為此事發出了警告。

中美關係處於歷史低點，美國高官將中國決定暫緩為俄羅斯提供更系統性的物質支持，歸因於對俄制裁聯盟的努力，包括美國的公開喊話和歐盟領導人向中國傳達的積極和直接訊息。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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