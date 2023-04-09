以軍稱3枚火箭彈從敘利亞南部射向戈蘭高地　巴勒斯坦聖城旅認責

新華社4月8日引述以色列國防軍8日說，當晚有3枚火箭彈從敘利亞（Syria）南部射向以色列佔領的戈蘭高地（Golan Heights）。



黎巴嫩廣場電視台（al-Mayadeen TV）9日稱，巴勒斯坦武裝團體「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）旗下武裝團體「聖城旅」（Al-Quds Brigade）承認責任。

以軍發表聲明說，1枚火箭彈落在戈蘭高地北部一座農場的空地上，該地區啟動了防空警報。由於預計火箭彈將落入空地，軍方未啟動「鐵穹」防禦系統進行攔截。據以色列媒體報道，這起事件未造成傷亡。另外2枚火箭彈分別落入敘利亞和約旦境內。

中東局勢近期轉趨緊張，以色列軍隊4月7日凌晨向黎巴嫩和加沙地帶發射導彈，報復巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）和黎巴嫩真主黨的火箭彈襲擊。以色列軍方6日下午發聲明稱，當天有34枚火箭彈從黎巴嫩境內射向以色列北部，其25枚被攔截。

這一波襲擊發生前，以色列軍警與巴勒斯坦民眾4月5日兩度在在耶路撒冷舊城的阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque）發生衝突，數十人受傷。