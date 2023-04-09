歐洲自由行注意｜扒手在哪最猖獗？旅遊3國家「醒醒定定」

歐洲是不少港人在「開關」後旅遊熱門目的地之一，當地雖然風景優美、有大量古蹟、便於購物，但小偷猖獗令人頭痛。英國保險格價網站Quotezone.co.uk發布「歐洲扒手指數」（European Pickpocketing Index），意大利位居榜首。



網站調查從各國首五大熱門景點的評論中，根據英國遊客描述的偷竊現象排名。

曾到訪羅馬鬥獸場（Colosseum）、羅馬許願池（Trevi Fountain）、萬神殿（Pantheon）、米蘭大教堂（Duomo di Milano），以及佛羅倫斯烏菲齊美術館（Gallerie Degli Uffizi）的英國遊客在Tripadvisor發布1,906個提到東西被偷的評語。

圖為2023年2月14日鏡頭下的意大利羅馬許願池。（Reuters）

旅遊法國每100萬人中有283人成為小偷的目標。法國五大景點都在巴黎。

荷蘭雖是排名第九的英國人旅遊熱點，偷竊指數排在第三位。

「偷竊指數」第四到第十位分別是德國、希臘、西班牙、葡萄牙、土耳其、愛爾蘭和波蘭。

西班牙巴塞羅那在扒手活動方面雖然惡名昭彰，但在排行榜上僅排第六。旅客在Tripadvisor發布當地「扒手報告」數量與意大利相差5倍。

法國：圖為2022年3月15日，法國巴黎鐵塔附近的景色。（AP）

Quotezone.co.uk的創辦人兼行政總裁威爾森（Greg Wilson）稱可惜的是，遊客在享受歐洲最美好的東西時，也成為犯罪分子的目標。

像巴黎的埃菲爾鐵塔和羅馬許願池這樣的標誌性景點特別受扒手歡迎，因他們可在大群的人當中移動而不會引起注意。 Quotezone.co.uk的創辦人人兼行政總裁威爾森

他也提醒遊客保持警惕，建議使用有拉鏈的斜挎包，保護手機和錢包，亦可使用能存放金錢的腰帶。他也說，貴重物品如珠寶應放在酒店的保險箱中。