印度內政部長訪具主權爭議地區　中國外交部：堅決反對

中國稱為藏南地區，但印度稱為阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）的地區是中印有主權爭議的地方。中國4月2日宣布重新命名11個位於主權爭議地區內的地點，印度日前表明拒絕。為反制中方，印度內政部長沙阿（Amit Shah）周一（4月10日）到訪當地，中國外交部同日表示反對。



沙阿到訪阿魯納恰爾邦期間宣布，印度將啟動一項480億盧比（約5.85億美元）的開發計劃，以強化邊界的安全。他又稱，長期部署在該地區的印度軍隊，會繼續確保土地不被侵犯。

中國外交部發言人汪文斌同日在例行記者會上，也就沙阿此行作出回應，強調藏南是中國的領土，印方高官赴藏南活動侵犯了中國領土主權，不利於邊境地區的和平安寧。中方對此堅決反對。

中國民政部2日在網站公布，根據中國國務院地名管理的有關規定，民政部會與有關部門對中國藏南地區部份地名進行標準化處理。網站正式公布第三批增補藏南地區公開使用地名，共有11個。印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）4日在Twitter上表示：「阿魯納恰爾邦現在是、一直是、永遠都是印度不可或缺、不可分割的一部份。」