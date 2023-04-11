德州法官推翻墮胎藥米非司酮　製藥業聯署譴責「妄顧科學」

獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准使用的一款避孕藥「米非司酮」（mifepristone）上周五在德州遭法院推翻許可。同一時候，華盛頓州另一聯邦法官，下令該藥在17個民主黨州份須繼續流通。

司法部被迫介入解除對立裁決引發的混亂之餘，周一，逾400名美國製藥業的領導者（不包括米非司酮的生產商）發聯合聲明，譴責聯邦法官不顧科學證據或複雜的藥物審批流程、輕易推翻FDA審核，警告此案可使美國所有其他藥物面臨類似的挑戰。



由特朗普任命的德州北區地區法院法官卡克斯馬瑞克（Matthew Kacsmaryk）上周五裁定，否決FDA在2000年批准使用的米非司酮，並只發出7日的延緩令。此案可能最終上訴至最高法院。

周一（10日），司法部就德州推翻米非司酮的FDA許可提出上訴，要求法院延緩該案裁決，直到法院可審理其上訴。司法部稱，一旦生效，此案會妨礙FDA的科學判斷、傷害有實際醫療需要的女性，並稱該藥也被用於流產後的治療。

400名醫藥業代表同日發出的聲明稱：「如果法院可以不顧科學或證據，或不顧全面審查新藥的安全性和有效性所需的複雜性而推翻藥物審批，那麼任何藥物都有可能出現與米非司酮一樣的結果」，警告該裁決可能動搖美國藥物監管體系，並呼籲撤回這項裁決。

賦予女性墮胎權的羅訴韋德案（Roe v. Wade）去年在最高法院被推翻後，美國各州及兩黨持續針對各州的合法墮胎服務進行法律鬥爭。由前總統特朗普任命的法官卡克斯馬瑞克為虔誠的基督徒，此前亦曾經批評羅訴韋德案，其推翻FDA批准的裁決下達後不到一個小時，華盛頓州法官、前總統奧巴馬提名的Thomas O. Rice法官裁定米非司酮安全有效，17個州維持該藥流通「現狀」。

米非司酮亦稱美服培酮，常配合米索前列醇片作為墮胎藥使用，已在美國流通20多年。在加拿大、香港等多地，該藥亦是供懷孕初期婦女終止懷孕的常用複方口服避孕藥之一。