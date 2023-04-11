美國菲律賓啟動「肩並肩」聯合軍演　30多年來規模最大

美國和菲律賓軍方4月11日在菲首都馬尼拉啟動為期18天的2023年度「肩並肩」聯合軍事演習（Exercise Balikatan）。演習自1991年每年進行，2023年的演習將進行至4月28日。



俄衛網4月11日據中國媒體報道，菲方稱，超過1.7萬名軍事人員將參加這次軍演，包括5,400名菲方人員和12,200名美方人員，是規模最大的一次「肩並肩」聯合軍演。另外，大約100名澳洲軍事人員將參加軍演，日本也將派出軍事觀察員。

演習將在菲呂宋島（Luzon Island）北部、巴拉望省（Palawan）、巴坦群島省（Batanes）和三描禮士省（Zambales）等地區舉行，科目包括海上安全、兩棲任務、實彈射擊、網絡安全、反恐行動、減災救援和人道主義行動等。雙方將在軍演中部署「愛國者」防空導彈系統和「海馬斯」多管火箭炮系統。

中國外交部發言人汪文斌10日在例行記者會回應美菲軍演時表示，有關國家間的交流合作不應當針對第三方，應當致力於地區和平穩定，而不是相反。美菲軍事合作不得介入南海爭議，更不得損害中方領土主權、海洋權益和安全利益。