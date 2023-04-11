拜登出訪北愛及愛爾蘭：政治訪問及尋根之旅

美國總統拜登（Joe Biden）4月11日抵達北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast），展開北愛及愛爾蘭的四天訪問，他此行除了是紀念《貝爾法斯特協議》（The Good Friday Agreement，又稱受難節協議）簽署25周年，亦是一次尋找家鄉的故事。



今次是相隔十年來，再有美國總統踏足北愛爾蘭，他預計會與英國首杷辛偉誠（Rishi Sunak）及北愛爾蘭的5個政黨代表會面，白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）指，拜登希望推動各方合作，改善當地民眾生活，意味他可能大打經濟牌，促進當地發揮經濟潛力。

拜登之後會到愛爾蘭首都都柏林（Dublin），並在國會發表演說，重申兩國的密切關係。

發展愛爾蘭島經濟需由和平開始

當然，要經濟可以發展，大前提是愛爾蘭島持續和平，因此華府一直強調《貝爾法斯特協議》的重要性，亦是拜登政府的其中一項優先政策。英國廣播公司（BBC）提到，該協議能否維持，將左右美英兩國將來的自由貿易協定，而美國亦對英國脫歐如何影響該協議感到憂慮。

拜登的祖先來自愛爾蘭，因此他一直以擁有愛爾蘭血統自豪。圖為他在去年3月17日出席聖博德節（Saint Patrick's Day）活動時，特意戴上象徵愛爾蘭的綠色領帶。（Reuters）

另方面，拜登本身與愛爾蘭有深厚淵源，他的16位曾祖父母之中，有10人是來自愛爾蘭，包括他的曾曾外祖父布盧伊特（Edward Blewitt）在1850年逃避愛爾蘭大饑荒，離開愛爾蘭西部梅奧郡城鎮巴利納（Ballina, County Mayo），移居美國賓夕法尼亞州城鎮史克蘭頓（Scranton）。

拜登一直以他擁有愛爾蘭血統為榮，並經常在講話中引用愛爾蘭詩人的言辭。愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）形容，拜登是自約翰甘迺迪（John F. Kennedy）以來，愛爾蘭因素最大的美國總統。

愛爾蘭問題：美國政壇的共識

美國多年來都有時任總統訪問愛爾蘭，由約翰甘迺迪、尼克遜（Richard Nixon）、列根（Ronald Regan）、克林頓（Bill Clinton）、喬治布殊（George W. Bush）、奧巴馬（Barack Obama）及特朗普（Donald Trump），他們普遍在當地受歡迎程度都遠超其他國家。

拜登在2020年勝出美國總統大選後，大西洋對岸的愛爾蘭、拜登祖先曾生活的城鎮巴利納（Ballina, County ），就有民眾在拜登畫像外慶祝。（Getty Images）

對於拜登的「衣錦還鄉」，他的祖先居住的愛爾蘭東部勞斯郡的古利半島（Cooley Peninsula, County Louth）民眾充滿期待，並希望將一條連接對岸北愛爾蘭的大橋命名為「拜登橋」（Biden Bridge），象徵兩地之間的經濟流動。

話說回來，假如拜登橋落成，可能是拜登的政治生涯的其中一個亮點，亦可視為美國外交政策的成功。都柏林大學（University College Dublin）的愛爾蘭美國關係專家甘迺迪（Liam Kennedy）認為，美國政壇近年兩極化的情況下，愛爾蘭問題是少數共和、民主兩黨都有共識的議題。