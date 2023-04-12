亞美尼亞與阿塞拜疆邊境附近爆衝突　7死

南高加索地區的阿塞拜疆（Azerbaijan）與亞美尼亞（Armenia）4月11日指責對方在兩國接壤地區、具爭議的納戈爾諾—卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡）附近開火，雙方共7名士兵喪生。



衝突在亞美尼亞休尼克州（Syunik）泰赫村（Tekh）附近發生。根據俄羅斯衛星通訊社與塔斯社，亞美尼亞國防部11日說，他們有4名士兵死亡，6人受傷，對方則損失慘重。

阿塞拜疆國防部表示，他們有3名軍人犧牲。

國際普遍承認納卡是阿塞拜疆領土，但當地居民以亞美尼亞人為主。連接亞美尼亞和納卡的唯一公路是拉欽走廊（Lachin Corridor），而這次發生衝突的泰赫村是拉欽走廊的最後一條村莊。

雙方最新一次的對峙是源於雙方都尋求控制拉欽走廊。自稱是環保示威者的阿塞拜疆人自2022年底以來封鎖拉欽走廊，國際特赦組織（Amnesty International）和亞美尼亞都認為這導致納卡出現人道主義危機。

國際特赦組織稱，這種情況導致納卡約12萬亞美尼亞居民無法獲得生活必需的物資和服務，例如救命藥物和醫療服務。

阿塞拜疆否認這些說法並稱基本物資能進入納卡，又為示威者辯護說他們集會是為了抗議合理的環境問題。