李昇基攜新婚妻閃現新加坡　婉拒粉絲合影要求

剛在4月7日舉行婚禮的李昇基（Lee Seung-gi）與李多寅（Lee Da-in）前往新加坡，有粉絲巧遇他們要求合照，李昇基禮貌婉拒。



舉行婚禮前曾說婚後將馬上投入工作，暫時不計劃度蜜月的李昇基夫婦被直擊出現在新加坡。在烏節路巧遇李昇基夫婦的粉絲貼出目擊他們時拍下的照片，發文：「我們禮貌地請求合照，難過的是他說『So Sorry』（真對不起），禮貌地婉拒我們的要求。」

該名粉絲還風趣地說：「至少他瞪着我，也就是說他知道我的存在。」

韓國媒體報道，李昇基此趟的新加坡行並非蜜月旅行，而是為了工作前來。新婚妻子李多寅「愛相隨」，趁機和老公相處。

李昇基所屬的經紀公司告訴韓媒，他因為「亞洲巡演日程即將到來，為了商務目的出國，並不是蜜月旅行」。

李昇基將在5月舉行亞洲巡迴粉絲會《少年，走在路上-Chapter 2》，新加坡站定於6月14日舉行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

