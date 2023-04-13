秦剛訪烏茲別克　晤總統米爾濟約耶夫

撰文：洪怡霖
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烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）4月12日在首都塔什干（Toshkent）會見中國務委員兼外長秦剛。

秦剛4月12日至13日訪問烏茲別克並赴烏茲別克撒馬爾罕（Samarqand）出席第4次阿富汗鄰國外長會。

根據新華社，米爾濟約耶夫稱，中國家主席習近平2022年成功對烏茲別克進行歷史性訪問，把兩國關係提升至前所未有的高水平，烏方珍視中方對新烏茲別克建設的支持，將繼續堅定不移恪守一個中國原則，共同打擊「三股勢力」。

三股勢力是上海合作組織及相關國家所用術語，意指在中亞地區的暴力恐怖勢力（恐怖主義）、民族分裂勢力（分裂主義）、宗教極端勢力（極端主義）。

米爾濟約耶夫說，烏方願籌備好烏中政府間合作委員會會議，加快推行中吉烏鐵路項目，拓展經貿、新能源、基礎設施、人文、地方等各領域合作，期待赴華出席中國-中亞峰會和第3屆一帶一路國際合作高峰論壇。

秦剛說，雙方要執行好經貿投資合作5年規劃，在完成好兩國元首確定的100億美元貿易額目標基礎上持續努力，加快發展戰略對接。

他還說，中方讚賞烏方為籌備第4次阿富汗鄰國外長會所作貢獻，願同烏方密切配合，推動會議取得成功。

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