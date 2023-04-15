盧拉訪華︱中國巴西發表應對氣候變化聯合聲明　促發達國履行義務

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）4月12日至15日國事訪問中國，中國與巴西15日發表應對氣候變化聯合聲明，14點內容包括承諾「拓寬、深化和豐富氣候領域雙邊合作」，又敦促發達國家兌現其尚未履行的氣候資金義務。



聲明稱，發展中國家實現向低碳和氣候韌性經濟的公正轉型將耗資數萬億美元，「我們繼續對發達國家提供的氣候資金仍然未兌現每年1000億美元的承諾表示嚴重關切」，敦促發達國家兌現其尚未履行的氣候資金義務。

內容也談到承諾拓展、深化和豐富氣候領域雙邊合作，例如在智慧城市、綠色基礎設施、綠色產業發展、可再生能源等方面。雙方決定在中國－巴西高層協調與合作委員會下設立環境和氣候變化分委會。

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聯合聲明全文：

1.中華人民共和國主席習近平和巴西聯邦共和國總統路易斯·伊納西奧·盧拉·達席爾瓦於2023年4月14日在北京會晤。習近平主席和盧拉總統在會談中認同，氣候變化是我們所處時代面臨的最大挑戰之一，應對這一危機有助於構建公平和共享繁榮的人類命運共同體。

2.國際科學界已經明確指出，人類活動正在改變全球氣候系統並對發展中國家可持續發展造成新挑戰。發達國家對溫室氣體排放承擔歷史責任，應當早於2050年實現氣候中和率先強化氣候行動並提供氣候資金，尊重發展中國家的發展權和政策空間。

3.中國和巴西強調，需將緊急氣候響應和保護自然相結合以實現可持續發展目標，包括徹底消除貧困和飢餓，不讓任何人掉隊。

4.中國和巴西承諾拓寬、深化和豐富氣候領域雙邊合作，以及雙方在《聯合國氣候變化框架公約》下，遵循公平、共同但有區別的責任和各自能力原則，考慮不同國情，並在可持續發展、不可剝奪的發展權及徹底消除貧困和飢餓框架下推動強化全球治理的共同努力。

5.在《聯合國氣候變化框架公約》下，《巴黎協定》為我們指明了共同將全球氣溫平均升幅控制在工業化前水平以上低於2攝氏度以內並努力限制在工業化前水平以上1.5攝氏度之內的道路。我們決心進一步加強多邊主義，包括同“77國集團和中國”所有夥伴一道，以期建立一個集體性、反對單邊主義和綠色貿易壁壘，並堅定立足於國際社會團結合作價值觀的氣候團結典範。

6.我們歡迎《聯合國氣候變化框架公約》第27次締約方大會釋放的關鍵政治信號，特別是在根據現有最佳科學，並基於公平、共同但有區別的責任和各自能力原則，考慮不同國情實施《巴黎協定》的時代，發展中國家對實施手段的需求。

圖為2023年4月14日，巴西總統盧拉Facebook專頁發布盧拉與中國國家主席習近平在北京接受群眾歡迎時的照片。（巴國總統盧拉Facebook專頁）

7.發展中國家需要來自發達國家可預測並充足的支持，包括以必要和相稱的範圍、規模和速度獲取氣候資金，以及技術和市場准入，以確保實現可持續發展。考慮到正如首份關於確定發展中國家落實《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》需求報告所指出的，發展中國家實現向低碳和氣候韌性經濟的公正轉型將耗資數萬億美元，我們繼續對發達國家提供的氣候資金仍然未兌現每年1000億美元的承諾表示嚴重關切，這一目標自2009年確立以來每年從未兌現，即便實際資金需求遠超上述承諾。我們敦促發達國家兌現其尚未履行的氣候資金義務，做出他們遠高於每年1000億美元的新的集體量化目標承諾，並提出清晰的適應資金翻倍路線圖。為發展中國家提供如此水平的實施手段才是世界為加強《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》實施所需要的氣候雄心。

8.我們決定為推動將於今年晚些時候在迪拜舉行的、聚焦落實的《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會取得成功做出貢獻。作為《聯合國氣候變化框架公約》下促進《巴黎協定》所有領域實施和雄心的主要機制，全球盤點必須有效評估和識別氣候領域實施缺口，同時為發達國家率先減排並補齊發展中國家實施手段缺口奠定基礎。

9.全球盤點成果和政府間氣候變化專門委員會（IPCC）第六次評估報告對於給各國以國家自主決定的方式並考慮不同國情，在2025年《聯合國氣候變化框架公約》第30次締約方大會（COP30）上提出《巴黎協定》下一輪國家自主貢獻目標提供信息具有重要意義。中國歡迎巴方申辦COP30，2025年峰會將對全球應對氣候變化的未來發揮關鍵作用。

10.我們歡迎中國和巴西科學家積極參與IPCC第七次評估報告主席團競選的努力，及其致力於全球氣候變化科學評估的貢獻。

11.雙方讚賞彼此並決心繼續推進各自強有力的國內氣候努力和進展，我們承諾拓展、深化和豐富氣候領域雙邊合作，例如在向可持續和低碳全球經濟轉型；智慧城市；綠色基礎設施；綠色產業發展；可再生能源，包括向偏遠社區提供服務和支持；電動汽車；綠色技術創新、研究與開發；以及綠色投融資等領域。我們計劃通過有效執行各自關於禁止非法進出口的法律，共同支持消除全球非法採伐和毀林。雙方將在技術開發和共享方面進一步合作，包括關於強化對森林覆蓋監測的新的中巴地球資源衛星06星（CBERS6）。此外，雙方將推動關於森林保護和可持續管理、生態退化地區的再生和植被修復知識和最佳實踐交流及其他形式合作。

12.中國和巴西將推動氣候投融資領域的政策對話與經驗分享。

13.雙方決定在中國－巴西高層協調與合作委員會下設立環境和氣候變化分委會。

14.盧拉總統對習近平主席和中國政府給予的熱情接待表示感謝。