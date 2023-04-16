美軍機密文件外泄｜美媒：兩岸一旦開戰　台灣難抵禦中國空襲

美媒4月15日引述外泄的國防部機密文件稱，美軍評估，若果兩岸發生衝突，台灣不太可能抵禦中國解放軍的空襲，中方民船軍用的策略也削弱美國情報偵測的能力。



根據《華盛頓郵報》，文件評估稱，台灣官員質疑自己的防空系統能否準確探測導彈發射情況，而且台灣剛好超過一半軍機具備完全執行任務能力，把戰機轉移至隱藏地點，至少要1週時間，如果中國在台灣轉移完戰機前發射導彈，這會是個大問題。

外泄文件亦指，與俄羅斯及烏克蘭之間的戰爭相比，中國空軍或有更好機會奪得制空權，台方認為，這一策略將構成中國的攻擊基礎。

網上流傳一份相信是美國國防部泄漏的機密文件後，現年21歲的馬薩諸塞州（Massachusetts，又譯麻省、麻州）空軍國民警衛隊成員特謝拉（Jack Teixeira）被指洩露美國防部機密材料，13日在馬薩諸塞州城鎮北代頓（North Dighton）遭美國聯邦調查局（FBI）逮捕。

特謝拉14日出庭應訊，分別被控未經授權保留和傳輸國防資訊和未經授權移除機密資訊和國防材料2項罪名，最高判囚15年。此案下次開庭定於19日，在此期間特謝拉須被收押。