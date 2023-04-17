西澳州長訪華　擬與中國討論取消貿易限制

撰文：張顥庭
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澳洲西澳州長麥高恩（Mark McGowan）4月16日起程對中國進行訪問。他在出發前表示，與西澳州最大的貿易夥伴——中國建立可怕的關係是「毫無根據的」。

2022年，中國佔西澳州國際貿易的近一半，價值約為1,460億美元（約1.1萬億港元）。上週，中澳雙方同意解決有關中國對澳洲大麥徵收關稅的爭端。麥高恩表示，對葡萄酒、牛肉、龍蝦等其他限制也將提上日程。

他在16日離開澳洲前表示：「建立良好的關係，以在各個層面取消貿易限制，將成為討論的一部份。」

麥高恩強調說：「與我們最大的貿易夥伴、我們花費50年時間發展牢固關係的國家建立可怕的關係是毫無根據的。我沒有發現對此有很多恐懼或者驚慌，尤其是在西澳州。因為我們是出口州，很多人從事這些行業，我認為他們明白需要有客戶，所以應該與客戶合作。」

麥高恩說：「中國是一個重要的貿易夥伴，我們希望重建關係。這將是一個非常緊湊的行程，包括許多活動和會議，特別是致力於確保我們與貿易夥伴重新建立聯繫，確保強調我們希望繼續與中國保持牢固的經濟關係，我們希望看到這種關係得到擴大和加強，以便能夠繼續在西澳州創造就業機會。」

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