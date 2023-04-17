蘇丹武裝衝突增至逾97死　央視駐地大樓屋頂被打穿　中企關燈避難

蘇丹政府軍和準軍事組織快速支援部隊（RSF）4月15日爆發衝突，截至17日，最少97名平民死亡。有在蘇丹的中國公司關燈避襲擊，位於首都喀土穆（Khartoum）的央視駐地辦公室所在大樓受損嚴重。



蘇丹醫生聯盟（Sudan Doctors Union，暫譯）17日發聲明稱，這一輪衝突最少97名平民死亡、365名平民受傷。世界衛生組織（WHO）16日稱，自13日起，蘇丹有逾83人死亡、逾1,126人受傷。

中國紅星新聞16日稱，受訪者常先生在蘇丹一間中國公司工作，內部華人較多，而公司位置距喀土穆有一定距離，所以目前暫無收到任何華人傷亡消息。他稱公司營地已關燈，以免受到襲擊。

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央視駐地辦公室所在大樓距離蘇丹總統府只有幾百米之遙，大樓北側受損嚴重。中央廣播電視總台記者艾哈邁德稱，他與其他人自15日起躲進地下室避難，但16日約上午10時30分，地下室屋頂也被打穿。他們自15日起，幾乎無法獲得任何食物。

路透社16日引述目擊者稱，一批RSF成員已進入喀土穆國際機場（Khartoum international airport），他們已被政府軍圍困，但政府軍沒攻擊他們，以免造成重大損失。