法國會代表團訪台　目標加強台法機構與貿易關係

法國國民議會友台小組主席博爾雷托（Éric Bothorel）4月17日至20日率團訪問台灣。



台灣外交部網站4月16日稱，法國國會代表團一行4人，除了博爾雷托，另包括國民議會外委會副主席兼友台小組副主席克拉波（Mireille Clapot）、外委會副主席埃爾比永（Michel Herbillon）及議員樂格佩（Constance Le Grip）。

另據法媒報道，台立法院副院長蔡其昌率領的台灣立委團16日結束訪法，與法國國會議員團同機飛台北。

博爾雷托告訴中央社稱，他們此次訪問台灣的目的，是要強化「台法機構」和「貿易」關係。「台灣議題不是只有軍力，也不只有半導體，當然這些也很重要，因為台灣在未來產業的核心，扮演重要角色。」

根據台外交部說法，博爾雷托訪團此行盼就台法（歐）雙邊關係、台海及印太安全情勢、半導體合作、數碼網絡安全、清潔能源等議題與台灣相關部門交換意見，探索台法雙邊更深入的合作關係。

據稱，法國另一個代表團，即法國參議院代表團預計在一週後的4月24日前往台灣。法國參議院代表團將由參院「友台小組」主席里夏爾及其他4名參議員組成。

中國外交部發言人毛寧多次強調，台灣問題是中國內政，是中國的核心利益。中方堅決反對借台灣問題搞政治操弄。