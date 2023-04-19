中國商務部禁止企業與洛歇馬丁及雷神公司進出口

中國商務部4月18日表示，禁止中國企業與美國的洛歇馬丁（Lockheed Martin）及雷神導彈與防務公司（Raytheon Missiles & Defense）有任何進出口活動，同時該兩間公司的多名高層亦被禁止來華。



商務部發言人回應關係該兩間公司被列入不可靠實體清單的問題時，指根據《反外國制裁法》、《對外貿易法》、《國家安全法》等有關法律，以及《不可靠實體清單規定》，決定自2023年2月16日起，禁止洛歇馬丁公司的泰克里特（James Donald Taiclet）、聖約翰（Frank Andrew St. John）、馬萊夫（Jesus Malave），雷神公司的克雷默（Wesley D. Kremer）、蘇德（Agnes Soeder）、尼赫恩（Chander Nijhon）以及該兩間企業的其他高級管理人員入境、在華工作、停留以及居留。

發言人批評該兩間公司長期參與對台軍售，性質惡劣，因此決定禁止它們從事與中國有關的進出口活動，旨在防範中國產品用於其軍工業務。他指出，中國企業應加強盡職調查和合規體系建設，核實交易信息。而從事出口、過境、轉運、通運等活動時，在明知實際進口商或用戶為該兩間美企的情況下，禁止與對方展開相關進出口活動，違者將被相關部門追究責任。