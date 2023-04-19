美國財長耶倫本週會就「美中經濟關係」發表重要演講

美國財政部長耶倫本週就中美經濟關係發表其上任以來涉及面最廣的演講，包括尋求公平競爭前提下「健康、互利」的經濟關係，以及與中國政府合作應對氣候變化和債務困擾等。



據彭博社報道，耶倫星期四（4月20日）將在約翰霍普金斯大學發表演講。在美國財政部星期二（4月18日）發表的演講預覽聲明中，耶倫強調，在與中國的雙邊關係中，美國對自身經濟的經濟的持久基本實力充滿信心。

根據聲明，耶倫將在演講中概述拜登政府的主要目標，包括捍衛美國的國家安全利益和保護人權、尋求公平競爭前提下「健康、互利」的經濟關係、交換更多有關全球宏觀經濟狀況的信息，以及與中國政府合作應對氣候變化和債務困擾等。

今年1月，耶倫在蘇黎世會見了時任中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，並承諾改善溝通，以此來避免更嚴重的對抗。耶倫原定於今年初訪問中國，但在美國擊落一個中國高空氣球後中美關係急劇惡化，她的行程也被推遲。不過，今年3月底白宮透露，兩國正在就耶倫和美國商務部長雷蒙多訪華可能性進行商討。

國際貨幣基金組織本月也警告，美國和中國之間的緊張關係正在推動地緣政治分裂，並有可能損害全球經濟。對此，美國財政部國際事務副部長尚柏格（Jay Shambaugh）回應說，美國無意在經濟上與中國脫鈎，或限制中國的經濟增長，並表明希望確保雙方能夠在關鍵的全球挑戰中合作。

本文獲《聯合早報》授權轉載

