希捷科技售華為逾700萬硬碟　美國開罰3億美元

美國商務部星期三（4月19日）說，希捷科技（Seagate Technology）同意支付3億美元罰款，與當局達成和解，以解決對其違反出口管制條例向華為銷售740萬個價值逾11億美元硬盤的指控。這也是該機構史上最大單筆和解協議。



根據美國商務部產業安全局發佈的聲明，處罰措施還包括一項多年強制性審計要求和暫停五年的禁令。

美國政府2019年將華為加入實體清單，禁止本國公司在未獲得政府許可的情況下與其開展業務。但希捷此後仍向華為運送了740萬個硬盤，並成為華為唯一的硬盤供應商。

美國商務部副部長格雷夫斯（Don Graves）在聲明中說，當局致力於在世界每個角落有力地嚴格執行美國的出口管制，「如果沒有我們的特工和分析人員對正義的堅定承諾和孜孜不倦的工作，今天的歷史性行動是不可能實現的，他們正在為保護我們的國家安全做出更多的努力。」

另據路透社報道，希捷方面認為，公司在國外製造的硬盤驅動不受美國出口管制條例約束，因為它們不是美國設備的直接產品。

希捷行政總裁莫斯利在一份聲明中說。「雖然我們相信，在銷售硬盤驅動時，我們遵守了所有相關的出口管制法律，但我們認為……解決這個問題（達成和解）是最好的做法」。

希捷的3億美元罰款將在五年內每季度分期支付1500萬美元，第一筆罰款將於今年10月到期。

本文獲《聯合早報》授權轉載

