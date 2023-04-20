美媒：意大利或願退出「一帶一路」與台加強晶片合作

知情人士透露，意大利官員在與台灣官方私下會談時暗示，他們可能願意退出與中國大陸的合作計劃，以尋求強化與台灣的半導體合作。



彭博社星期四（4月20日）引述不願公開身份的知情人士報道，意大利工業部官員最近在台北與台灣官員討論加強半導體生產和出口合作計劃。他們對台灣官員表示，意大利或將放棄參與中國大陸的「一帶一路」倡議。

知情人士稱，相關決定將由總理梅洛尼拍板，但她尚未公開自己的最終立場。

意大利是唯一參與了「一帶一路」倡議的七國集團（G7）成員國。儘管自諒解備忘錄由時任總理孔特在2019年初簽署以來幾乎沒有產生實際影響，但在中國與美國及其西方盟友關係緊張的背景下，它對北京而言具有高度象徵意義。除非意大利選擇放棄，否則該協議將在2024年自動續簽。

意大利工業部發言人對上述消息不予置評。

意大利高官此行表明羅馬願意加深與台灣的關係。據台灣媒體報道，台灣將於今年夏天在米蘭開設駐意大利的第二個代表處。

梅洛尼及其極右翼的意大利兄弟黨官員，過去曾批評中國大陸在台灣問題上的立場。但自2022年底以右翼聯盟領導人身份組閣以來，梅洛尼（Giorgia Meloni）沒有就此公開表態。本月較早時，意大利議員訪問團在最後一刻取消了台北之行。