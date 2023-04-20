移加香港女醫生手腳遭綁自高處墮斃　疑兇跳樓身亡

加拿大卡爾加里（Calgary）4月15日晚上7時15分發生命案，一名來自香港的女醫生手腳遭綁後墮樓死亡，數名途人發現後報警。救護人員到場後再目睹一名男子跳樓身亡。警方相信這是謀殺及自殺案，推測疑兇至少在18樓或以上將她拋下或推下樓殺害。



事發地點位於卡爾加里Spruce Cliff社區一座多層住宅大樓，距離謝女辦公室僅數個街區。

救護人員接報到場並評估情況時，目睹疑兇從高樓露台跳下，他當場死亡。

警方17日稱死者為69歲女醫生謝淑華（Joanne Suk-Wah Tse，音譯），隨後自殺的男子為61歲的唐德林（De Lin Tang，音譯），暫未知疑兇犯案動機。

負責調查的高級警長格雷格森（Sean Gregson）17日出席記者會稱，兩名死者生前正在發展新的關係，至於關係性質以及發生什麼導致慘劇，有待釐清。格雷格森稱他加入警隊24年從未見過類似事件。

《卡爾加里先驅報》19日引述謝女生前的病人Eileen Neu稱，育有兩子的謝女近期離婚，2名兒子分別居於香港及卡爾加里。

謝女在當地經營診所，她的病人兼前員工Judy Chan稱，女死者為香港移民，多年來對自己照顧有加，就像她的第二位母親。Judy稱完成學業後投身醫護界，更成為謝女的員工，與她共事8年。

謝女數名病人18日往診所留下鮮花、卡片致哀，其中3年前從香港移居當地的Michael Lai稱，是謝女生前發現其妻胃部出現腫塊，救她一命。

因多人目睹事件，警方16日派受害者援助支持小組（VAST）到事發地點，向目擊者提供免費支援。