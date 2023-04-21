周受資：不會讓中國借TikTok干預美國大選

TikTok行政總裁周受資4月20日在溫哥華出席TED 2023會議時強調，TikTok會保障美國用戶及數據安全，並盡力阻止中國借TikTok干預美國大選。這是他自3月23日出席美國眾議院委員會聽證會後，首次接受公開訪問。



TED負責人安德森（Chris Anderson）在會上訪問周受資，TikTok是否不會讓中國政府干預美國大選。周受資回應稱，「我們正建立所有工具來防止任何這種行為發生」。

他續指，「而且我非常有信心，憑藉我們在平台上提供前所未有的透明度，我們可以將這種風險降低到盡可能接近於零（的水準）」。

周受資表示，TikTok與甲骨文（Oracle）合作，將美國用戶數據儲藏在美國領土的「德州計劃」進展非常順利，現時美國用戶的新數據都會在默認存儲在甲骨文的雲端設施中，但TikTok在維珍尼亞州和新加坡的伺服器仍有殘留數據，預計2023年底前可全部刪除。

安德森對TikTok保護兒童的能力提出質疑。周受資未有就TikTok對兒童心理健康影響作出評論，但重申TikTok對未成年用戶設有限制，有社群準則防止有害內容散播，並設有年齡驗證工具。